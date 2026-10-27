  • 27 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Ottobre 2026 -
Attualità | Ragusa

Approvato adeguamento tariffario del sistema idrico integrato ATI Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 ottobre 2026 – Nella riunione del 26 ottobre 2026, l’Assemblea territoriale idrica (Ati) di Ragusa ha approvato, a maggioranza, la proposta di aggiornamento tariffario del Servizio idrico integrato (Sii) per il periodo 2026-2029 – Schema di convergenza Mti-4 (delibere Arera 639/2023/R/idr e 582/2025/R/idr), riguardante le annualità 2026 – 2027, dando mandato alla segreteria dell’Ati di trasmettere l’atto all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) a cui compete l’approvazione definitiva.

Lo schema regolatorio applicato è lo schema di convergenza (art. 32 del Mti-4)

Mti-4 significa Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio. È il sistema di regole stabilito da Arera per determinare le tariffe del servizio idrico integrato in Italia nel periodo 2024-2029. È stato approvato con la deliberazione Arera n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023.

In parole semplici, il Mti-4 stabilisce come si calcola la tariffa dell’acqua che gli utenti pagano per acquedotto, fognatura e depurazione, quali costi possono essere riconosciuti e come gli investimenti incidono sulle tariffe.

La tariffa idrica di Ati Ragusa continua a rimanere una delle tariffe più basse d’Italia nonostante l’adeguamento allo schema Arera del biennio 2026-2027, a dimostrazione della bontà della scelta compiuta a suo tempo di optare per la gestione in house providing rispetto ad altre opzioni che prevedevano il coinvolgimento dei privati.

Secondo i dati Arera la spesa media italiana sostenuta nel 2025 da una utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone con un consumo annuo pari a 150 m3) risulta pari a 388 euro/anno (2.59 euro per metro cubo).

A Ragusa la stessa tipologia di utenza ha sostenuto nel 2025 una spesa di 205 euro/anno (1,37 euro per metro cubo).

Nel 2026 con l’adeguamento tariffario previsto, la stessa tipologia di utenza avrà una spesa di 226 euro/anno (1,50 euro per metro cubo).

L’adeguamento tariffario, previsto per il 2026, del 10,5% (a fronte di un aumento medio nazionale del 6,4%) consentirà di coprire i costi effettivi del servizio, compresa la maggiore spesa per energia elettrica, consentendo ad Iblea Acque SpA maggiori margini operativi per fornire un servizio migliore.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube