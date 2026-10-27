Approvato adeguamento tariffario del sistema idrico integrato ATI Ragusa

Ragusa, 27 ottobre 2026 – Nella riunione del 26 ottobre 2026, l’Assemblea territoriale idrica (Ati) di Ragusa ha approvato, a maggioranza, la proposta di aggiornamento tariffario del Servizio idrico integrato (Sii) per il periodo 2026-2029 – Schema di convergenza Mti-4 (delibere Arera 639/2023/R/idr e 582/2025/R/idr), riguardante le annualità 2026 – 2027, dando mandato alla segreteria dell’Ati di trasmettere l’atto all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) a cui compete l’approvazione definitiva.

Lo schema regolatorio applicato è lo schema di convergenza (art. 32 del Mti-4)

Mti-4 significa Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio. È il sistema di regole stabilito da Arera per determinare le tariffe del servizio idrico integrato in Italia nel periodo 2024-2029. È stato approvato con la deliberazione Arera n. 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023.

In parole semplici, il Mti-4 stabilisce come si calcola la tariffa dell’acqua che gli utenti pagano per acquedotto, fognatura e depurazione, quali costi possono essere riconosciuti e come gli investimenti incidono sulle tariffe.

La tariffa idrica di Ati Ragusa continua a rimanere una delle tariffe più basse d’Italia nonostante l’adeguamento allo schema Arera del biennio 2026-2027, a dimostrazione della bontà della scelta compiuta a suo tempo di optare per la gestione in house providing rispetto ad altre opzioni che prevedevano il coinvolgimento dei privati.

Secondo i dati Arera la spesa media italiana sostenuta nel 2025 da una utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone con un consumo annuo pari a 150 m3) risulta pari a 388 euro/anno (2.59 euro per metro cubo).

A Ragusa la stessa tipologia di utenza ha sostenuto nel 2025 una spesa di 205 euro/anno (1,37 euro per metro cubo).

Nel 2026 con l’adeguamento tariffario previsto, la stessa tipologia di utenza avrà una spesa di 226 euro/anno (1,50 euro per metro cubo).

L’adeguamento tariffario, previsto per il 2026, del 10,5% (a fronte di un aumento medio nazionale del 6,4%) consentirà di coprire i costi effettivi del servizio, compresa la maggiore spesa per energia elettrica, consentendo ad Iblea Acque SpA maggiori margini operativi per fornire un servizio migliore.

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