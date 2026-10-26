Volley. La Green Sport Modica sconfitta all’esordio per 3 a 0 ad Adrano

Adrano, 26 ottobre 2026 – Inizia con una sconfitta il campionato di serie C/F per la Green Sport Modica che cede per 3 a 0 ad Adrano contro la squadra di casa, l’Asd San Giuseppe.

Nel primo set il sestetto modicano del duo Pellegrino-Borgese con una buona trama di gioco riesce a tenere in bilico le sorti del set fino al 26 pari, il set si conclude sul punteggio di 28/26 in favore della squadra di casa.

Nel secondo set la compagine modicana prova a riaprire le sorti del match portandosi in vantaggio di ben 4 punti, poi la compagine adranita scossa dal proprio coach Lo Cicero recupera lo svantaggio e fa suo il set con il punteggio di 25/22.

Nel terzo set Capitan Pappalardo & Co non lasciano nulla al caso e chiudono il set con il punteggio di 25/12 infliggendo così la prima sconfitta stagionale a Capitan Lucifora & Co.

Adesso il sestetto della contea è già al lavoro in vista dell’esordio casalingo in programma domenica 1 novembre contro l’Asd Pgs Juvenilia Catania.

In casa Green oltre all’esordio casalingo della prima squadra, ci si prepara all’inizio dei campionati giovanili che vedrà impegnata la società modicana nei campionati under 19,17,15 e 14 F.

Per quanto concerne il settore giovanile va sottolineata la collaborazione sportiva con l’Ardens Comiso ed il Gabbiano Pozzallo che vedrà alcune delle atlete delle rispettive società impegnate nei vari campionati, inoltre si rinnovano le collaborazioni con la New Volley Ragusa e l’Asd Akrai Palazzolo che interesseranno anche la prima squadra.

ASD SAN GIUSEPPE ADRANO VOLLEY 3 – ASD GREEN SPORT MODICA 0

(28/26-25/22-25/12)

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