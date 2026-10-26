Vittoria, Curciullo (PD): “Due episodi che destano preoccupazione. Fare piena luce e rafforzare l’attenzione sul territorio”

Vittoria, 26 ottobre 2026 – “Quanto accaduto negli ultimi giorni tra Vittoria e Scoglitti desta inevitabilmente preoccupazione. Prima l’incendio alla Villa comunale, poi l’intrusione nell’area dell’acquedotto di Scoglitti e la manomissione di una condotta idrica. Due episodi sui quali è necessario che venga fatta piena luce”.

Lo dichiara il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che aggiunge:

“Non spetta alla politica avanzare ipotesi sulla natura, sulla matrice o sulle finalità di quanto accaduto, né stabilire se esista un collegamento tra i due episodi. Sarebbe sbagliato e irresponsabile farlo prima che le autorità competenti abbiano completato gli accertamenti. Allo stesso tempo, però, non possiamo sottovalutare il fatto che, nel giro di poche ore, siano stati interessati due luoghi e beni pubblici della città.

Per questo riteniamo necessario mantenere alta l’attenzione e confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e degli investigatori affinché venga chiarito rapidamente quanto accaduto e individuati gli eventuali responsabili.

Il Partito Democratico esprime vicinanza alla comunità vittoriese e sostiene ogni iniziativa istituzionale utile a garantire maggiore controllo e sicurezza del territorio. Vittoria e Scoglitti – conclude – hanno bisogno di serenità e di risposte chiare: proprio per questo occorre evitare interpretazioni affrettate, ma allo stesso tempo non lasciare senza risposta segnali che meritano la massima attenzione”.

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