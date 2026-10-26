Tragico epilogo dopo l’incidente in viale dei Platani: è morto l’86enne investito a Ragusa

RAGUSA, 26 Ottobre 2026 – Non ce l’ha fatta l’anziano di 86 anni investito da uno scooter circa un mese fa in viale dei Platani, nei pressi della farmacia Antoci. Dopo settimane di ricovero e disperati tentativi da parte dei medici dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, le condizioni dell’uomo si sono aggravate nelle ultime ore fino al tragico decesso.

L’incidente si era verificato nel pomeriggio. Tra i primi a prestare soccorso all’anziano vi era stata una squadra dei Vigili del Fuoco, di rientro da un intervento sulla statale 194 per la presenza di animali in carreggiata. Imbattutisi nel sinistro, i pompieri avevano applicato immediatamente le manovre di primo soccorso sanitario, stabilizzando l’uomo sul posto in attesa dei sanitari del 118, che lo avevano poi trasportato d’urgenza al nosocomio ragusano.

Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La notizia della scomparsa dell’86enne trasforma un episodio di grave cronaca stradale in una vera e propria tragedia. Con il decesso della vittima a distanza di un mese dai fatti, il quadro giudiziario è destinato a cambiare: la posizione del conducente dello scooter sarà ora al vaglio degli inquirenti per le valutazioni sulle responsabilità e sull’eventuale reato di omicidio stradale.

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