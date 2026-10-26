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Cultura | Ragusa

Ragusa “Rivelata” nel 1569: la conferenza di Giuseppe Barone sul primo censimento che riscrive la storia locale

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RAGUSA, 26 Ottobre 2026 – Su invito del presidente Turi Iudice, il Prof. Giuseppe Barone  ha tenuto una partecipata conferenza presso i locali del Circolo Nuovo di Ragusa, di fronte a un folto pubblico di soci.. Al centro dell’incontro, il tema «1569: Ragusa “Rivelata”. La nascita della città moderna», un’analisi storica basata sul primo e più antico “Rivelo” — l’equivalente dei moderni censimenti — conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo all’interno del fondo del Tribunale del Real Patrimonio.

L’indagine documentale restituisce una ricostruzione inedita e aggiornata del tessuto economico e sociale della Sicilia del XVI secolo. “Lontana dagli stereotipi che ne hanno spesso dipinto un ritratto di immobilismo o arretratezza – ha spiegato tra l’altro Barone  –  la Ragusa del 1569 emerge dalle carte dell’epoca come una città dinamica e produttiva, pienamente integrata e protagonista nel denso contesto urbano della Contea di Modica.

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