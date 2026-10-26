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Politica | Ragusa

Ragusa. Confronto tra gli operatori dell’Informagiovani ibleo e la squadra di Infogiovani di Mazara del Vallo

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Ragusa, 26 ottobre 2026 – Si è svolta a Ragusa un’intensa giornata di scambio e lavoro di rete che ha visto protagonisti diretti gli operatori e i referenti degli Informagiovani delle città di Ragusa e Mazara del Vallo.

L’incontro è nato dalla volontà di mettere a confronto metodi di lavoro, strumenti di comunicazione ed esperienze sul campo: da un lato i promotori dell’Informagiovani di Ragusa, con l’Assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi, il Presidente della Consulta Giovanile e rappresentante nazionale emerito del Servizio Civile Universale Emanuele Occhipinti, gli operatori SCU, Filippo Spadola, Progettista e Referente per il Servizio Civile per ASSOD; dall’altro il gruppo di operatori giunto in città per analizzare da vicino il modello ragusano in vista dell’avvio del nuovo Infogiovani mazarese, accompagnato dall’Assessore alle Politiche Giovanili di Mazara del Vallo, Gianfranco Casale.

La prima parte dei lavori si è svolta all’interno della sede dell’Informagiovani di Ragusa, al Centro Commerciale Culturale di Via Matteotti. Qui gli operatori delle due realtà hanno analizzato procedure quotidiane, strategie di accoglienza e progettualità destinate ai giovani, riscontrando una straordinaria convergenza di idee e una comune visione.

I ragazzi hanno poi proseguito il momento di confronto muovendosi all’aperto attraverso una passeggiata nel parco urbano della Vallata Santa Domenica riaperto recentemente alla fruizione collettiva, per poi tornare al Centro Commerciale Culturale per un momento di restituzione, durante il quale si è deciso di iniziare a collaborare, confrontandosi con regolarità per migliorare sempre più la gestione dei due servizi.

“La vera ricchezza di questa giornata è stata il dialogo diretto tra gli operatori dei due servizi” dichiara l’Assessore di Ragusa Simone Digrandi, “scoprendo la stessa visione e la stessa volontà di dare il meglio per fare degli informagiovani luoghi – virtuali e reali – di opportunità per i nostri ragazzi. È dal confronto quotidiano tra chi opera sul campo che nascono le idee migliori!”

“Lo scambio di know-how, esperienze e percorsi aiuta le amministrazioni a lavorare in rete e supportare i percorsi amministrativi” ricorda l’Assessore di Mazara del Vallo Gianfranco Casale, “Per questo il viaggio a Ragusa ha rappresentato per i ragazzi e le ragazze del servizio civile a Mazara un importante momento di confronto e formazione per attivare più consapevolmente il servizio informagiovani nel suo spazio fisico e digitale”

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