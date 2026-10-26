Ragusa, bus gratis per universitari e under 20: Terra Madre Giovani invita studenti e famiglie ad aderire

RAGUSA, 26 ottobre 2026 – Il gruppo giovanile del movimento “Ragusa Terra Madre” esprime grande soddisfazione per le recenti misure promosse dall’Assessorato alla Mobilità del Comune di Ragusa a favore della comunità studentesca e giovanile della città. Accogliamo con entusiasmo un’azione amministrativa che dimostra come le politiche per la mobilità stiano guardando prevalentemente ai giovani: un segnale chiaro di visione sul futuro di Ragusa, in cui la delega alla mobilità diventa uno strumento centrale per costruire una città sempre più sostenibile, inclusiva e a misura delle nuove generazioni.

Nello specifico, il provvedimento prevede:

• Under 20 (con ISEE entro i 25.000 euro): la riapertura dei termini per l’abbonamento gratuito al Trasporto Pubblico Locale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 dicembre.

• Studenti universitari: la conferma del trasporto pubblico locale gratuito per tutti gli iscritti ai corsi di laurea con sede a Ragusa, la cui adesione all’iniziativa potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2027.

Ragusa Terra Madre Giovani rivolge un appello particolare al mondo della scuola e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: «Invitiamo calorosamente i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie ad aderire a queste opportunità. Sosteniamo con forza il coinvolgimento delle scuole superiori: la mobilità gratuita non rappresenta soltanto un importante sollievo economico per i nuclei familiari, ma costituisce un tassello fondamentale per incentivare una nuova cultura dei trasporti, permettendo ai giovani di muoversi in autonomia e responsabilità all’interno del nostro Comune.»

Per tutte le informazioni dettagliate e per il ritiro degli abbonamenti, è possibile recarsi direttamente presso l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Ragusa, sito in via Mario Spadola (1° piano).

I ragazzi di Ragusa Terra Madre Giovani restano inoltre a completa disposizione di famiglie e studenti che desiderino supporto o chiarimenti sui servizi di mobilità attiva.

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