  • 26 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Ottobre 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa, bus gratis per universitari e under 20: Terra Madre Giovani invita studenti e famiglie ad aderire

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 26 ottobre 2026 – Il gruppo giovanile del movimento “Ragusa Terra Madre” esprime grande soddisfazione per le recenti misure promosse dall’Assessorato alla Mobilità del Comune di Ragusa a favore della comunità studentesca e giovanile della città. Accogliamo con entusiasmo un’azione amministrativa che dimostra come le politiche per la mobilità stiano guardando prevalentemente ai giovani: un segnale chiaro di visione sul futuro di Ragusa, in cui la delega alla mobilità diventa uno strumento centrale per costruire una città sempre più sostenibile, inclusiva e a misura delle nuove generazioni.

Nello specifico, il provvedimento prevede:
• Under 20 (con ISEE entro i 25.000 euro): la riapertura dei termini per l’abbonamento gratuito al Trasporto Pubblico Locale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 dicembre.

• Studenti universitari: la conferma del trasporto pubblico locale gratuito per tutti gli iscritti ai corsi di laurea con sede a Ragusa, la cui adesione all’iniziativa potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2027.

Ragusa Terra Madre Giovani rivolge un appello particolare al mondo della scuola e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: «Invitiamo calorosamente i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie ad aderire a queste opportunità. Sosteniamo con forza il coinvolgimento delle scuole superiori: la mobilità gratuita non rappresenta soltanto un importante sollievo economico per i nuclei familiari, ma costituisce un tassello fondamentale per incentivare una nuova cultura dei trasporti, permettendo ai giovani di muoversi in autonomia e responsabilità all’interno del nostro Comune.»
Per tutte le informazioni dettagliate e per il ritiro degli abbonamenti, è possibile recarsi direttamente presso l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Ragusa, sito in via Mario Spadola (1° piano).
I ragazzi di Ragusa Terra Madre Giovani restano inoltre a completa disposizione di famiglie e studenti che desiderino supporto o chiarimenti sui servizi di mobilità attiva.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube