Pozzallo e Marina di Ragusa unite da un progetto turistico. Nasce il Cammino Costiero delle Due Torr

POZZALLO/MARINA DI RAGUSA, 26 ottobre 2026 – Il Cammino Costiero delle Due Torri è un itinerario pedonale di 35 chilometri che collega Torre Cabrera a Pozzallo e Torre Mazzarelli a Marina di Ragusa. Percorribile in ogni stagione, il tracciato si snoda tra spiagge, scogliere e macchia mediterranea, offrendo un’esperienza di turismo lento fruibile in un’unica soluzione o a tappe.

L’itinerario attraversa Pozzallo, Modica, Scicli e Ragusa (questi ultimi tre siti UNESCO) e le loro frazioni marinare come Marina di Modica, Sampieri, Cava d’Aliga, Bruca, Donnalucata e Playa Grande. Tra i punti d’interesse figurano la Fornace Penna a Sampieri, la Spiaggetta di Sampieri con il Parco di Costa di Carro e la Riserva Naturale della Foce del Fiume Irminio.

Pensato per una fruizione sostenibile e destagionalizzata, il percorso si presta a diverse attività all’aperto, dal trekking al cicloturismo e al birdwatching. Come sottolinea Giampaolo Schillaci del Gruppo Promotore, il tragitto è intuitivo seguendo la linea di costa, con tracce e descrizioni già disponibili online. Il progetto, nato dall’evoluzione dell’iniziativa Barocco Slow Coast, punta a coinvolgere enti locali e associazioni per promuovere il turismo esperienziale nella zona.

“Un itinerario pedonale che unisce la costa di quattro comuni della sponda mediterranea del Sud est Sicilia, tre dei quali, Modica, Scicli, Ragusa iscritti nel patrimonio UNESCO. Una costa lungo la quale sono possibili attività di benessere di ogni tipo, passeggiata lenta sia sulla spiaggia, anche per le mamme con il passeggino, sia in acqua; ma anche birdwatching e fotografia naturalistica, running, kite, SUP, kayaking, cicloturismo nella vicina pista ciclabile e tanto altro ancora. Coinvolgenti manifestazioni culturali e sportive hanno avuto luogo, ricordiamo quelle organizzate dal Circolo Legambiente Kiafura di Scicli e dalla Pro Loco Mazzarelli, e altre ne seguiranno. Dell’itinerario sono disponibili le tracce, delle quali vi è ben poco bisogno in quanto si sviluppa lungo la costa a vista del mare, e le descrizioni delle singole tratte.” – dichiara Giampaolo Schillaci in nome del Gruppo Promotore, precursore dell’itinerario con l’iniziativa senza scopo di lucro denominata Barocco Slow Coast e Delegato per la Mobilità Dolce dall’Unità Operativa del Sito UNESCO Città Tardo Barocche del Val di Noto.

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