Monterosso Almo entra nel Cammino di San Giacomo in Sicilia

Monterosso Almo, 26 ottobre 2026 – Un altro prestigioso riconoscimento per uno dei Borghi più belli d’Italia. Il Comune di Monterosso Almo è stato ufficialmente incluso nel nuovo progetto di estensione del Cammino di San Giacomo in Sicilia, denominato “ Rotta Jacopea del Mediterraneo” o Cammino Jacobeo del Mediterraneo.

L’annuncio è stato dato ufficialmente sabato 24 ottobre 2026 a Ragusa Ibla, nel corso della presentazione del nuovo prolungamento della rete dei cammini siciliani.

Un risultato di grande valore storico, culturale e turistico che proietta il piccolo borgo montano degli Iblei in un circuito internazionale di pellegrinaggio, spiritualità e turismo lento.

Mentre l’itinerario storico originario del Cammino di San Giacomo in Sicilia si snoda per circa 130 km nella Sicilia centrale, collegando Caltagirone a Capizzi, questa nuova espansione cambia prospettiva e mira a unire la costa mediterranea con l’entroterra.

Il nuovo tracciato è stato studiato per essere un ponte tra mare e montagna:

– Il tracciato: parte dal mare di Marina di Ragusa e risale lentamente verso l’interno fino a ricongiungersi con la direttrice storica verso Caltagirone.

– Le tappe principali: un itinerario che tocca alcune delle perle più suggestive del sud-est siciliano. Oltre a Monterosso Almo, il cammino attraverserà Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Vizzini, Mineo e Grammichele.

Non solo un percorso religioso. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di creare un itinerario a passo lento che valorizzi tre dimensioni fondamentali del territorio ibleo e calatino: la spiritualità, la natura e la cultura. Un cammino pensato anche per le famiglie, per gli amanti del trekking e per chi cerca un turismo esperienziale autentico, lontano dai circuiti di massa, alla scoperta di borghi storici, paesaggi incontaminati, chiese rupestri, masserie e tradizioni enogastronomiche.

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