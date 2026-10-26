Modica, Zona Artigianale verso il futuro: consegnati i lavori di riqualificazione

MODICA, 26 Ottobre 2026 – Un intervento strategico da 1,3 milioni di euro, finanziato dalla Regione Siciliana, è pronto a rimodellare e completare la Zona Artigianale di Modica. Con la consegna dei lavori, avvenuta venerdì 23 ottobre, prende il via un cantiere che si distingue per la straordinaria rapidità del suo iter amministrativo. Come sottolineato da Tino Antoci, si tratta della dimostrazione concreta di come la collaborazione tra politica e uffici tecnici possa portare a risultati veloci, arrivando al completamento di un’area avviata decenni fa e rimasta a lungo incompiuta.

Il percorso ha preso il via nel 2024 da un confronto promosso dall’On. Ignazio Abbate con l’Assessore regionale Edy Tamajo, volto a raccogliere le esigenze delle imprese locali. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Monisteri ha subito colto l’occasione, lavorando in sinergia con l’Ufficio Tecnico, le imprese del territorio e il supporto fondamentale della CNA e di Confartigianato. Questo sforzo corale ha permesso di posizionare il progetto tra i primi dieci a livello regionale, ottenendo il finanziamento a giugno 2026 fino all’avvio dei cantieri.

Gli interventi trasformeranno l’area sotto il profilo della sostenibilità e dell’accessibilità, grazie a nuovi asfalti, piantumazione di spazi verdi ed efficientamento energetico. Parallelamente, il lavoro degli uffici comunali ha consentito l’assegnazione degli ultimi 28 lotti ancora disponibili, garantendo che entro il 2027 l’intera Zona Artigianale sarà completamente riqualificata e satura.

“Per coronare questo traguardo – spiega l’ex assessore Tino Antoci – manca soltanto l’intitolazione dell’area e delle sue undici vie interne. Nel progetto è stata infatti prevista l’installazione di un totem all’ingresso con l’elenco delle imprese insediate e la targa dell’area, oltre alla segnaletica per le strade interne. L’auspicio di Antoci è che si acceleri l’iter per intitolare questi spazi a personalità scomparse della politica, dell’imprenditoria e dell’associazionismo modicano che hanno speso la propria vita al servizio della città”.

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