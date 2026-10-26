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Cultura | Rubriche

Modica e le sue 100 chiese. Il ricordo della chiesa di San Vincenzo…di Nino Sparacino

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MODICA, 26 Ottobre 2026 – Ci sono luoghi a Modica che custodiscono storie dimenticate, sepolte dai cambiamenti del tempo e trasformate nel tessuto urbano quotidiano. A riaccendere i riflettori su uno di questi angoli ricchi di fascino è un post di Nino Sparacino, che guida gli appassionati di storia locale in una suggestiva passeggiata lungo i gradini di via Pozzo Barone che accogliamo tra le nostre rubriche.

Percorrendo la scalinata e giungendo al termine della via, sulla sinistra si apre il piccolo vico San Vincenzo. In fondo alla stradina sorge oggi una semplice abitazione privata, ma è proprio lì che un tempo si ergeva la chiesa di San Vincenzo, un sacro edificio di cui si erano perse le tracce architettoniche ma non quelle documentali.

Come evidenzia Sparacino, le origini della chiesa risalgono ai primissimi anni del Seicento. “La datazione – spiega – è confermata dai documenti dell’epoca relativi alle fondazioni di messe, tra cui spiccano quelle istituite dalla signora Marina Denaro Rizzone e quelle di don Giuseppe Rizzone, canonico del Duomo di San Pietro. Un legame spirituale e devozionale testimoniato ufficialmente nel testamento del sacerdote, redatto presso il notaio Paolino in data 6 dicembre 1639.

La chiesa di San Vincenzo era anche al centro della vita caritativa e contabile della comunità del tempo. Oltre alle celebrazioni, l’edificio beneficiava di vari legati: tra i più curiosi vi è quello di 24 tarì lasciato dalla signora Agata Morana, vincolato alla clausola del “tenetur orare”, ovvero con l’obbligo per gli officianti di recitare preghiere in suo suffragio”.

Un piccolo frammento della memoria modicana che dimostra come, dietro la facciata di una casa moderna nel cuore di un vicolo, possa nascondersi la testimonianza di una fede e di una storia vissute secoli fa.

foto Nino Sparacino copyright

© Riproduzione riservata

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