Modica, blitz antidroga della Polizia di Stato: un arresto e due denunce

MODICA, 26 Ottobre 2026 – Importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Modica, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per monitorare le aree di maggiore aggregazione giovanile della città. L’attività investigativa e operativa ha visto l’impiego congiunto degli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Modica e delle Unità Cinofile.

Il tentativo di fuga e l’aggressione ai poliziotti

Nel corso dei controlli mirati, l’attenzione degli operatori è stata attirata da una donna di 46 anni, residente in città. Alla vista delle pattuglie, la donna ha tentato repentinamente di dileguarsi e di raggiungere la propria abitazione per eludere il controllo.

Gli agenti l’hanno raggiunta tempestivamente, sventando il suo tentativo di disfarsi di alcune dosi di crack. Durante le fasi concitate del controllo, la quarantaseienne ha opposto una forte resistenza nei confronti degli operatori, arrivando a provocare loro delle lesioni prima di essere definitivamente immobilizzata e ricondotta alla calma.

La perquisizione domiciliare e il fiuto del cane antidroga

Gli accertamenti sono stati immediatamente estesi all’abitazione della donna. Grazie al fiuto e al prezioso supporto del cane antidroga della Polizia di Stato, la perquisizione ha dato esito positivo: all’interno dell’immobile sono stati rinvenuti e sequestrati circa 45 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di crack, oltre a vario materiale utilizzato per il taglio, il porzionamento e il confezionamento delle singole dosi.

Al termine degli atti di rito, la donna è stata tratta in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Per i medesimi fatti, il compagno convivente è stato deferito in stato di libertà. Per entrambi vige naturalmente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Controlli estesi anche ai domiciliari

Nell’ambito della medesima operazione, i controlli delle forze dell’ordine sono stati estesi ad un altro obiettivo sensibile: l’abitazione di un quarantacinquenne modicano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Anche in questo caso, la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare riscontro ai sospetti degli investigatori, con il rinvenimento e il sequestro di ulteriori 19,39 grammi di hashish. L’uomo è stato conseguentemente in segnalato all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione odierna conferma l’alta attenzione e il costante presidio delle forze dell’ordine sul territorio di Modica, mirato a stroncare i canali di approvvigionamento e spaccio di stupefacenti, a tutela della sicurezza urbana e dei giovani.

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