La Rosa (Forza Italia): “I giovani hanno diritto a vivere Vittoria senza paura. Basta rimpalli di responsabilità”

Vittoria, 26 ottobre 2026 – La sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico a Vittoria dopo la testimonianza diffusa sui social da un giovane universitario vittoriese che ha raccontato il proprio disagio di fronte agli episodi di violenza e alle risse che si verificano durante la movida cittadina.

A intervenire è Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, che ha raccolto l’appello lanciato dal ventenne, esprimendo preoccupazione per il clima di insicurezza percepito da molti giovani.

«Ho letto con grande attenzione e profonda amarezza le parole di Daniele, uno dei tanti ragazzi vittoriesi che studiano fuori città e che nel fine settimana desiderano semplicemente tornare a casa, incontrare gli amici e vivere serenamente la propria comunità», afferma La Rosa. «Nella sua testimonianza c’è la delusione di una generazione che ama questa città ma che sempre più spesso si trova a confrontarsi con episodi di degrado, violenza e disordine».

Per l’esponente azzurro non è possibile considerare normali situazioni che rischiano di compromettere la qualità della vita nei luoghi della socialità cittadina. «Non possiamo accettare che una serata trascorsa in centro o nei locali della nostra città si trasformi in un’esperienza caratterizzata dalla paura o dall’incertezza. I giovani hanno il diritto di vivere Vittoria e Scoglitti in sicurezza, così come gli imprenditori e i commercianti hanno il diritto di lavorare in un contesto sereno».

La Rosa individua nella sicurezza, nella vivibilità e nel decoro urbano le priorità dell’azione politica da portare avanti nei prossimi anni. Tra le proposte avanzate vi è il rafforzamento del controllo del territorio attraverso una presenza più incisiva delle forze dell’ordine e una costante interlocuzione con Prefettura e Ministero dell’Interno per ottenere maggiori risorse e uomini.

«Non ci si può limitare a invocare il problema del sotto-organico. Occorre mantenere alta l’attenzione istituzionale e pretendere strumenti adeguati per garantire controlli efficaci nelle zone più sensibili della città», sottolinea il segretario cittadino di Forza Italia.

Altro punto ritenuto fondamentale è il contrasto al degrado e ai fenomeni di microcriminalità. «Chi vuole divertirsi in modo sano deve sentirsi tutelato. Non possono esistere aree dove le regole vengono sistematicamente ignorate e dove chi rispetta la legge è costretto a subire comportamenti che compromettono la convivenza civile».

Infine, La Rosa richiama la necessità di ascoltare il malessere espresso dai cittadini e soprattutto dai più giovani. «Le istituzioni devono comprendere e affrontare la frustrazione di chi vive quotidianamente questi problemi. Continuare a scaricare le responsabilità da un ente all’altro non produce risultati. Serve una strategia concreta e condivisa per garantire sicurezza e qualità della vita».

«Non intendiamo rassegnarci all’idea di una città che perde il controllo dei propri spazi pubblici», conclude La Rosa. «La battaglia per una Vittoria e una Scoglitti più sicure deve essere portata avanti con determinazione, accanto a tutti quei cittadini che chiedono semplicemente di poter vivere la propria città senza paura».

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