La ricerca della pace in “Sono solo un uomo” di Domenico Pisana, a cura di Shirin Elnawasany

«Sono solo un uomo» è una poesia del poeta italiano Domenico Pisana, il quale costruisce la propria tensione intorno a una frattura: quella tra il sogno di essere angelo e la consapevolezza di essere uomo. La poesia alterna il condizionale dell’ipotesi (cambierei, strapperei, succhierei, aprirei, fermerei) all’indicativo della constatazione (sono, cammina, resiste). Tra questi due poli si colloca un «Ma» che segna il passaggio dal desiderio alla realtà. È proprio in questa distanza, tuttavia, che la specificità identitaria della voce poetica si delinea.

La traduzione araba che presento non vuole essere una semplice trasposizione letterale, ma un tentativo di far risuonare in un’altra lingua le immagini, il ritmo e le tensioni del testo originale, senza mirare a riprodurne ogni sfumatura in modo identico. Presentarla su una rivista italiana offre anche l’occasione di riflettere sulla capacità della poesia di viaggiare tra lingue e di attraversare culture diverse, mantenendo intatta la propria forza e acquistando, al contempo, nuove risonanze. La lettura critica che segue si propone di indagare l’architettura del componimento, il suo immaginario mitologico e religioso, le principali figure retoriche e i temi che ne sostengono il significato.

SONO SOLO UN UOMO

Se fossi angelo

cambierei i cuori di cemento

in cuore di carne, in acqua d’amore

per occhi bruciati dal fuoco

e accecati dall’odio bagnato di vendetta;

strapperei dalle tue mani Ares

che semina terrore tra boschi e pinete

nelle notti di luna che scrutano il silenzio

adagiato sul riposo di flaccide membra.

Se fossi angelo

succhierei il veleno

di lingue menzognere

di postriboli di morte

che si dimenano nel nulla

ove Eride distende la sua coltre di sangue;

aprirei la porta di Eirene

ad amici, nemici, superbi ed invidiosi,

iracondi ed accidiosi

e sul Tabor fermerei il tempo

come una visione in un amplesso

di terra e di cielo al tramonto.

Ma sono solo un uomo,

fragile costruttore di sogni

mendicante di sorrisi

nella folla anonima,

veliero con una lanterna

che resiste alla notte,

creatore di parole che parlano di vita,

cercano il sole, la luna e le stelle,

volti senza maschere.

Sono solo granello di sabbia nel deserto,

goccia d’acqua in un oceano in tempesta,

sono solo un uomo

che cammina controvento

attaccato al filo di speranza

che vince la disperazione.

Traduzione in arabo Shirin Elnawasany

أنا مجرّد إنسان

ترجمة شيرين النوساني

لو كنتُ ملاكًا

لحوّلتُ القلوبَ الإسمنتية

إلى قلوبٍ من لحم، إلى ماءٍ من حبّ،

من أجل عيونٍ أحرقتها النار

وأعمتها كراهيةٌ مبلّلةٌ بالانتقام؛

ولانتزعتُ آريسَ من يديك،

ذاك الذي يزرع الرعب بين الغابات وأحراج الصنوبر،

في ليالي القمر التي ترقب الصمت،

المخيّم على سكون الأجساد المترهّلة.

لو كنتُ ملاكًا

لامتصصتُ السمَّ

من ألسنةٍ كاذبة،

ومن مواخير الموت

التي تتلوّى في العدم،

حيث تبسط إريدي رداءها الدامي؛

ولفتحتُ باب إيريني

للأصدقاء والأعداء، للمتكبّرين والحاسدين،

للغاضبين والمتراخين،

ولأوقفتُ الزمن على جبل تابور،

كرؤيا في عناقٍ

بين الأرض والسماء عند الغروب.

لكنّي مجرّد إنسان،

بنّاءٌ هشّ للأحلام،

متسوّلٌ للابتسامات

في الحشد المجهول،

مركبٌ شراعيّ يحمل فانوسًا

يقاوم الليل،

خالقُ كلماتٍ تتحدّث عن الحياة،

وتبحث عن الشمس والقمر والنجوم،

وعن وجوهٍ بلا أقنعة.

أنا مجرّد حبّة رمل في الصحراء،

قطرة ماء في محيطٍ هائج،

أنا مجرّد إنسان

يمشي عكس الريح،

متشبّثًا بخيطٍ من الأمل

يهزم اليأس.

Questo testo del poeta Domenico Pisana, che vive a Modica, città del Premio Nobel Salavatore Quasimodo, si sviluppa secondo una duplice articolazione che distingue due movimenti sul piano verbale e immaginativo, pur mantenendoli uniti da una tensione che attraversa l’intera struttura poetica.

Il primo movimento comprende le quattro strofe iniziali ed è dominato dal condizionale: cambierei, strapperei, succhierei, aprirei, fermerei. È lo spazio dell’ipotesi e del desiderio, di ciò che il soggetto vorrebbe compiere se gli fosse concessa la condizione angelica. Le azioni concepite nell’immaginazione sono radicali: trasformare i cuori, sottrarre Ares alle mani di chi esercita la violenza, assorbire il veleno della menzogna, aprire la porta della pace e fermare il tempo in una visione di armonia.

Il secondo movimento, affidato alle due strofe finali, si apre con «Ma sono solo un uomo». Il condizionale cede il passo all’indicativo e il desiderio di trasformare direttamente il mondo lascia il posto alla descrizione di una condizione umana fragile, ma non passiva. Il soggetto si definisce attraverso immagini concrete: la folla anonima, il veliero con una lanterna, il granello di sabbia, la goccia d’acqua, il cammino controvento.

Il «Ma» iniziale della quarta strofa segna dunque una frattura semantica e ritmica. Non cancella quanto precede, ma ne riorienta la prospettiva: il sogno angelico rimane presente come misura del desiderio, mentre l’identità umana si definisce nello scarto tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che è effettivamente possibile.

Anche il ritmo contribuisce a questo passaggio. I versi iniziali si sviluppano attraverso una successione di azioni desiderate e immagini simboliche che ampliano progressivamente l’orizzonte della visione poetica. Nella parte conclusiva, invece, una serie di definizioni e immagini accostate delinea la condizione del soggetto: «fragile costruttore di sogni», «mendicante di sorrisi», «veliero con una lanterna». Il ritmo conserva la propria distensione, ma si volge verso una dimensione più intima e tangibile.

Il componimento, scritto in versi liberi, svincola da uno schema metrico fisso e da rime regolari. La coesione nasce soprattutto dalle ripetizioni, dalle opposizioni semantiche e dal ritorno di immagini legate alla luce, alla notte, all’acqua e al movimento. La scelta del verso libero accompagna così un discorso che non approda a soluzioni definitive, ma lascia irrisolta la tensione tra aspirazione e limite.

Il lessico mitologico e religioso

Uno degli elementi più significativi del testo è la compresenza di riferimenti mitologici greci e immagini appartenenti alla tradizione biblico-cristiana. Questo intreccio amplia l’orizzonte della poesia e permette di leggere il desiderio di pace e di giustizia come un’aspirazione che supera i confini di una singola tradizione culturale.

Dalla mitologia greca provengono Ares, dio della guerra, Eride, figura della discordia, ed Eirene, personificazione della pace. Le tre figure non si limitano a suscitare suggestioni, ma partecipano alla costruzione del conflitto simbolico che percorre l’intero componimento.

Ares è associato a un’azione diretta: «semina terrore». La guerra appare come una forza che agisce sul mondo, si diffonde nello spazio naturale e penetra persino nelle notti che dovrebbero suggerire quiete. L’immagine delle mani da cui il soggetto vorrebbe strappare Ares suggerisce inoltre un rapporto concreto con la violenza: non si tratta soltanto di condannarla in astratto, ma di sottrarle la possibilità di agire.

L’identità del «tu» a cui il poeta si rivolge — «strapperei dalle tue mani Ares» — resta indeterminata. Potrebbe essere un interlocutore individuale, un’autorità politica, o l’umanità stessa. L’indeterminatezza non indebolisce l’immagine, ma la rende universale: la violenza è sempre nelle mani di qualcuno, e il poeta vorrebbe sottrargliela, senza che sia necessario identificare quel qualcuno con precisione.

Eride, invece, è associata a una distesa di sangue. La sua «coltre» suggerisce qualcosa che si allarga e ricopre, trasformando la discordia in una presenza pervasiva, capace di avvolgere il mondo. Il male non si manifesta soltanto attraverso l’azione violenta, ma anche attraverso la menzogna, il veleno delle parole e la corruzione evocata dall’immagine dei «postriboli di morte».

Eirene introduce un’immagine diversa: non un’azione distruttiva, ma una porta da varcare. La pace è rappresentata come una possibilità di accesso, un luogo simbolico che può essere reso disponibile ad amici e nemici, superbi e invidiosi, iracondi e accidiosi. La contrapposizione è significativa: mentre la guerra e la discordia sono presentate attraverso verbi che ne descrivono l’azione, la pace appare come una soglia che attende di essere aperta.

Questa differenza suggerisce una possibile interpretazione etica del componimento: la violenza si manifesta come una forza già presente e operante, mentre la pace richiede un atto volontario che ne consenta l’ingresso. Non è necessario attribuire al poeta un’intenzione esplicita; è la disposizione delle immagini a rendere possibile questa interpretazione.

Accanto al mito greco compare il monte Tabor, tradizionalmente identificato nella tradizione cristiana con il luogo della Trasfigurazione. L’immagine del monte introduce una dimensione rivelatrice, nella quale si instaura un dialogo tra il divino e l’umano. Il desiderio di fermare il tempo «in un amplesso / di terra e di cielo al tramonto» conferisce a questa visione una qualità insieme spirituale e sensuale. La fusione tra terra e cielo non implica necessariamente l’abbandono della condizione umana: può essere letta, piuttosto, come il desiderio di portarla a una forma più alta di armonia.

Anche l’immagine dei «cuori di cemento» da trasformare «in cuore di carne» richiama il linguaggio profetico di Ezechiele, in particolare il passo in cui il cuore di pietra viene sostituito da un cuore di carne. Il richiamo non implica necessariamente una ripresa testuale diretta o esplicita, ma si configura come una consonanza simbolica: l’indurimento interiore lascia spazio alla sensibilità, alla compassione e alla possibilità di cambiamento.

Rimane volutamente indeterminato il rapporto tra i cuori di cemento e gli occhi bruciati: non sappiamo se i cuori appartengano agli oppressori, di cui la violenza ha indurito la sensibilità, o alle vittime, che quella violenza hanno subito. L’ambiguità non è un difetto del testo, ma una scelta che dischiude ulteriori possibilità interpretative: la trasformazione dei cuori può essere letta come riparazione di un danno subito o come conversione di una colpa. In entrambi i casi, l’immagine dei cuori di cemento e quella degli occhi bruciati restano legate da un rapporto di causa ed effetto che il testo non chiarisce, ma suggerisce.

La mitologia e la tradizione biblica non svolgono dunque una semplice funzione ornamentale o erudita. Forniscono al poeta un repertorio simbolico per nominare forze morali ed esistenziali: la guerra, la discordia, la pace, la trasformazione interiore e il desiderio di una riconciliazione tra l’umano e il trascendente.

Le figure retoriche dominanti e la pace come possibilità e cammino

L’anafora assume una funzione organizzativa nella struttura del componimento. La metafora attraversa l’intero componimento, come pure merita attenzione anche la personificazione delle parole. La pace è un tema centrale, rappresentato attraverso due immagini diverse. Nella prima parte appare come una soglia: il soggetto vorrebbe aprire la porta di Eirene a tutti, senza escludere amici o nemici, superbi o invidiosi, iracondi o accidiosi.

Nella parte finale, invece, la pace non viene nominata direttamente. Il suo possibile significato si riflette nell’immagine dell’uomo che cammina controvento, aggrappato a un filo di speranza. La pace concepita come apertura e accoglienza lascia spazio a una pratica quotidiana che resiste alla disperazione.

Le due immagini non coincidono perfettamente, e proprio questa distanza è interessante. Il testo non dice che l’uomo varchi la porta di Eirene, né afferma che la pace sia stata raggiunta. La porta rappresenta una possibilità, mentre il cammino descrive una condizione ancora in corso. La pace può essere letta, allora, come la tensione tra una possibilità desiderata e una pratica mai conclusa. Non è soltanto un dono da ricevere, né esclusivamente una conquista individuale: è un orizzonte verso il quale orientare il proprio agire, pur senza garanzie di compimento.

I versi conclusivi condensano il movimento essenziale del componimento: “… sono solo un uomo/ che cammina controvento/ attaccato al filo di speranza/ che vince la disperazione”.

Il verbo «vince» è all’indicativo presente. A differenza delle azioni immaginate attraverso il condizionale, la speranza viene presentata come una forza che agisce nel presente. Non è una promessa collocata in un futuro indefinito, ma una possibilità che si rinnova nell’atto stesso di resistere.

La speranza emerge così non come una garanzia di successo, ma come una pratica. Si manifesta nel camminare controvento, nel continuare a cercare volti senza maschere, nel creare parole che parlano di vita. È una forza che nasce dal limite e non dalla potenza, dalla consapevolezza della vulnerabilità e non dalla certezza di poter dominare il mondo.

Shirin Elnawasany

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Shirin Elnawasany è accademica, critico letterario e traduttrice egiziana. Professoressa Associata di Scienze della Traduzione presso l’Università della Capitale, ha conseguito il dottorato nel 2005 con una tesi su Giovanni Verga. Ha collaborato con università italiane e pubblicato studi su traduzione, analisi contrastiva e critica letteraria, con particolare attenzione al dialogo tra letteratura araba e italiana contemporanea. È membro dell’Unione degli Scrittori Egiziani e Vicepresidente dell’Associazione dei Traduttori e Linguisti Egiziani.

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