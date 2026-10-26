Intervista ad Antonio Boschetti, così la Nova Pro Loco disegna il futuro turistico di Pozzallo

POZZALLO, 26 Ottobre 2026 – Un bilancio solido, nato dall’energia dei volontari e consolidato dal successo dell’accoglienza crocieristica, ma con lo sguardo già rivolto alle sfide del futuro e alla valorizzazione del patrimonio locale. A un anno e mezzo dalla sua nascita, la Nova Pro Loco di Pozzallo traccia una prima linea d’orizzonte tra i traguardi raggiunti – come la gestione strategica del turismo marittimo alla stazione marittima – e i nodi ancora da sciogliere, legati soprattutto alle risorse economiche e al pieno sviluppo della sinergia con il Comune. Ne abbiamo parlato col suo presidente, Antonio Boschetti.

Nonostante i progetti attualmente congelati in attesa di fondi, l’associazione punta tutto sulla destagionalizzazione, sulla qualità dell’offerta e sul traguardo strategico del Servizio Civile per il 2027. Di seguito, l’intervista esclusiva a Boschetti sui successi, i desideri e le prospettive per il futuro turistico della città.

Qual è il bilancio di questo primo anno e mezzo di attività della Nova Pro Loco di Pozzallo?

-Ci siamo mossi su vari fronti per contribuire alla crescita culturale e turistica della città. Siamo partiti dall’accoglienza alle navi da crociera, uno dei filoni che stiamo coltivando di più. In occasione dell’arrivo di una nave importante, abbiamo chiesto all’autorità portuale, al comune e alla provincia di organizzare un’accoglienza particolare. L’iniziativa è andata molto bene: abbiamo offerto un gruppo folkloristico siciliano, un banchetto di prodotti tipici e, soprattutto, il servizio di accompagnamento dei turisti in città. Grazie a questo feedback positivo, oggi praticamente tutte le navi che arrivano a Pozzallo ci chiamano per gestire l’accoglienza e l’accompagnamento.

Come procedono i rapporti e la collaborazione con il Comune di Pozzallo?

-Abbiamo un regolare rapporto istituzionale con il comune. La collaborazione è nata in un momento in cui le finanze comunali presentavano delle problematiche note, quindi dal punto di vista delle relazioni i rapporti sono buoni, mentre sul fronte delle iniziative concrete i progetti sono attualmente fermi in attesa di fondi. Abbiamo presentato insieme diverse proposte alla Regione o alla Provincia, tra cui la festa del vino e della birra, un progetto sul museo cittadino e uno sui Cabrera che riguarda l’intera provincia. Confidiamo che qualcuno di questi andrà a buon fine, anche se la collaborazione non si è ancora sviluppata quanto potrebbe e dovrebbe.

Cosa vi aspettate dal 2027 per la Pro Loco?

-Pensiamo che possa essere l’anno in cui il lavoro svolto finora porterà a buon esito. Tuttavia, il vero passo in avanti avverrà quando potremo accedere al Servizio Civile per i volontari. Le Pro Loco si avvalgono spesso di questo servizio che non ha costi per l’associazione. Poiché occorrono tre anni di attività per poterne fare richiesta, una volta superato questo termine potremo attivare stabilmente il servizio di infopoint, che al momento stiamo gestendo in via sperimentale alla stazione marittima, aprendone anche uno all’interno della città.

Qual è il suo più grande desiderio per il futuro turistico di Pozzallo?

-Dobbiamo partire dal presupposto che Pozzallo non ha lo stesso tipo di attrazioni turistiche di città come Modica, Scicli o Noto, ma possiede comunque delle risorse attualmente non utilizzate. Se riusciremo a portare a termine i lavori a Villa Tedeschi, alla Torre Cabrera e a riaprire in modo attivo il Museo La Pira, avremo beni da valorizzare al meglio. Il nostro obiettivo principale non è aumentare i turisti nei mesi estivi, dove siamo già in una condizione vicina all’over-tourism e all’over-booking, ma allungare la stagione turistica puntando sulla qualità.

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