Il Giudice del Lavoro di Ragusa riapre le GPS ai docenti over 67 senza pensione

RAGUSA, 26 Ottobre 2026 -Il Giudice del Lavoro di Ragusa firma una pronuncia destinata a fare da apripista nel panorama scolastico e previdenziale italiano. Il magistrato giudicante Alessandro La Vecchia ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una docente ultrasessantasettenne, garantendole il diritto al reinserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028 e la possibilità di accettare incarichi fino al compimento dei 71 anni.

La vicenda nasce da un vero e proprio corto circuito burocratico. La docente era stata collocata a riposo d’ufficio a partire dal 1° settembre 2025 per aver raggiunto i limiti di età. Tuttavia, al momento del congedo la donna non aveva ancora maturato i 20 anni di contributi minimi necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. A peggiorare la situazione era poi intervenuta l’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, il cui blocco anagrafico le aveva precluso l’accesso alle Graduatorie, lasciandola di fatto priva sia del lavoro sia di un sostegno economico pensionistico.

Per tutelare la lavoratrice, finita in un limbo senza stipendio né trattamenti di quiescenza, la Gilda degli Insegnanti di Ragusa ha promosso un ricorso ex art. 700 c.p.c., affidando il patrocinio legale agli avvocati Ferdinando Manenti e Alessandra Guastella Masuzzo.

Accogliendo le tesi della difesa, il Giudice del Lavoro ha chiarito che il limite anagrafico dei 67 anni non può essere applicato in modo rigido e automatico a chi non ha ancora perfezionato la copertura contributiva minima. Richiamando il quadro normativo previdenziale e la sentenza n. 125/2026 della Corte Costituzionale, la decisione ha confermato come la permanenza in servizio — e di conseguenza l’accesso alle supplenze — debba essere consentita fino al raggiungimento dei 71 anni, soglia anagrafica utile al conseguimento della pensione nel caso specifico.

Forte la soddisfazione del sindacato. Orazio Puglisi, coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Ragusa (foto), ha definito il provvedimento «una grande vittoria di giustizia e dignità per i docenti che rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione». Puglisi ha sottolineato come sia «profondamente ingiusto che un docente, dopo aver dedicato anni della propria vita alla scuola, possa essere escluso dalla possibilità di continuare a lavorare senza aver raggiunto i requisiti minimi per ottenere una pensione».

La pronuncia del Tribunale ibleo stabilisce un precedente giudiziario di primo piano, pronto a offrire una tutela concreta a tutti i professionisti della scuola rimasti incastrati nelle medesime maglie burocratiche.

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