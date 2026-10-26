Elisa Corallo, la Modicana che conquista i mari d’Europa e d’Italia nella Pesca in Apnea

MODICA, 25 Ottobre 2026 – Un talento straordinario, una determinazione ferrea e un legame viscerale con il mare. Elisa Corallo, atleta originaria di Modica, sta scrivendo pagine memorabili nella storia della pesca in apnea italiana e internazionale, portando in alto i colori azzurri e la sua terra d’origine.

Il percorso di Elisa Corallo è costellato di successi di altissimo livello. Nel corso del 2026, l’atleta modicana ha raggiunto l’apice della scena nazionale aggiudicandosi il prestigioso titolo di Campionessa Italiana Assoluta Femminile di Pesca in Apnea, trionfando in competizioni di rilievo come il Campionato Italiano FIPSAS a Marina di Pisciotta e il Trofeo Isola di Ponza.

Un trionfo che arriva dopo anni di gavetta, passione e record storici, tra cui l’indimenticabile vittoria al Trofeo Palermo Apnea a Cinisi, dove ha compiuto l’impresa straordinaria di superare anche i colleghi uomini in gara.

Non solo l’Italia: la campionessa modicana ha dimostrato di valere i palcoscenici di tutto il mondo. Alla sua prima esperienza in una competizione internazionale, in occasione del Campionato Euro-Africano di Pesca in Apnea disputato in Montenegro, Elisa Corallo ha conquistato una fantastica medaglia d’argento, sfiorando il gradino più alto del podio e confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina a livello continentale.

La storia di Elisa affonda le radici nella sua infanzia siciliana. Come lei stessa ha raccontato in diverse interviste, la passione per il mare è nata all’età di cinque anni, seguendo il padre tra le onde con maschera e pinne. Da quei primi ricordi legati alla cattura di un polpo tra gli scogli, è nato un percorso di crescita che l’ha portata a padroneggiare tecniche complesse come l’agguato, trasformando l’istinto in una vera e propria arte agonistica.

Oggi Elisa Corallo non è soltanto un’atleta di punta della FIPSAS e del panorama subacqueo, ma rappresenta anche un modello di riferimento e una fonte d’ispirazione per tutte le donne che desiderano mettersi in gioco in uno sport affascinante, selettivo e profondamente formativo come la pesca in apnea.

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