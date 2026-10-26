Due milioni di euro per il rifacimento delle strade di Modica

MODICA, 26 Ottobre 2026 – Un importante finanziamento da 2 milioni di euro è stato inserito all’interno della recente legge di stabilità regionale e sarà interamente destinato al rifacimento della rete viaria urbana del Comune di Modica. La segreteria cittadina di Forza Italia Modica accoglie la notizia con grande soddisfazione, sottolineando come si tratti di un risultato di fondamentale importanza per la città.

“L’intervento risponde a un’esigenza sentita da tempo dai cittadini: la messa in sicurezza e la riqualificazione di numerose arterie stradali comunali che versavano ormai in condizioni critiche.

Lavoro di squadra e tempestività

Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra coeso e lungimirante, reso possibile dalla capacità di intercettare risorse in un momento finanziariamente complesso per le casse comunali. Un ringraziamento va al Sindaco Maria Monisteri e all’assessore Carpentieri, che hanno presentato in tempi rapidi il progetto grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Tecnico.

L’efficacia della filiera istituzionale

Un sentito ringraziamento va al Governo regionale presieduto da Renato Schifani, che ha dimostrato ancora una volta attenzione verso le esigenze del territorio modicano, accogliendo la proposta dell’amministrazione comunale.

L’inserimento del progetto nella manovra finanziaria è la prova tangibile del valore e dell’efficacia della “filiera” istituzionale: quando l’amministrazione comunale e la Regione lavorano in piena sinergia, il territorio ne trae un beneficio diretto e duraturo.

Come Forza Italia Modica, continueremo a lavorare con la stessa determinazione al fianco dell’amministrazione, affinché le risorse ottenute si trasformino rapidamente in cantieri operativi e in una viabilità più sicura, decorosa e moderna per tutti i modicani”.

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