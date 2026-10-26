MODICA, 26 Ottobre 2026 – Un importante finanziamento da 2 milioni di euro è stato inserito all’interno della recente legge di stabilità regionale e sarà interamente destinato al rifacimento della rete viaria urbana del Comune di Modica. La segreteria cittadina di Forza Italia Modica accoglie la notizia con grande soddisfazione, sottolineando come si tratti di un risultato di fondamentale importanza per la città.
“L’intervento risponde a un’esigenza sentita da tempo dai cittadini: la messa in sicurezza e la riqualificazione di numerose arterie stradali comunali che versavano ormai in condizioni critiche.
Lavoro di squadra e tempestività
Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra coeso e lungimirante, reso possibile dalla capacità di intercettare risorse in un momento finanziariamente complesso per le casse comunali. Un ringraziamento va al Sindaco Maria Monisteri e all’assessore Carpentieri, che hanno presentato in tempi rapidi il progetto grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Tecnico.
L’efficacia della filiera istituzionale
Un sentito ringraziamento va al Governo regionale presieduto da Renato Schifani, che ha dimostrato ancora una volta attenzione verso le esigenze del territorio modicano, accogliendo la proposta dell’amministrazione comunale.
L’inserimento del progetto nella manovra finanziaria è la prova tangibile del valore e dell’efficacia della “filiera” istituzionale: quando l’amministrazione comunale e la Regione lavorano in piena sinergia, il territorio ne trae un beneficio diretto e duraturo.
Come Forza Italia Modica, continueremo a lavorare con la stessa determinazione al fianco dell’amministrazione, affinché le risorse ottenute si trasformino rapidamente in cantieri operativi e in una viabilità più sicura, decorosa e moderna per tutti i modicani”.
Due milioni di euro per il rifacimento delle strade di Modica
MODICA, 26 Ottobre 2026 – Un importante finanziamento da 2 milioni di euro è stato inserito all’interno della recente legge di stabilità regionale e sarà interamente destinato al rifacimento della rete viaria urbana del Comune di Modica. La segreteria cittadina di Forza Italia Modica accoglie la notizia con grande soddisfazione, sottolineando come si tratti di un risultato di fondamentale importanza per la città.
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3 commenti su “Due milioni di euro per il rifacimento delle strade di Modica”
Non prendeteci per il c..o! Questi soldi arrivano per merito di Antoci e Drago che hanno intercettato dei finanziamenti di 3 milioni prima ancora che la politica sporca li facesse fuori. L’attuale assessore non ha alcun merito. E smettetela ammorbabrci con articoli sensazionalistici e di prenderci per babbei!
Se questa estate con circa 700.000,00 euro è stato rifatto il manto stradale in circa 700 metri della strada Modica-mare, con questa somma quante strade si possono sistemare?
@Nino, però tu pensa: un articolo e mille ringraziamenti ogni 700 metri di strada fanno capire che loro lavorano ahah