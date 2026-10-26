Comiso, al via la seconda edizione di Sporae. Prossimi appuntamenti con Stefano Saletti & Banda Ikona e Underoof

Comiso, 26 ottobre 2026 – Ha preso il via lo scorso venerdì a Comiso la seconda edizione di Sporae, rassegna musicale in tre appuntamenti curata dall’Associazione Culturale 4e33 con il sostegno di Nuovo IMAIE e il patrocinio del Comune di Comiso, Assessorato alla Cultura.

Il nome richiama le spore, che si diffondono senza essere seminate. Allo stesso modo la rassegna porta dal vivo dischi pubblicati di recente, perché trovino nuovi ascoltatori.

Il primo concerto si è svolto alle Terme di Diana, in uno spazio intimo pensato per un ascolto ravvicinato. Protagonista la violoncellista, cantautrice e scrittrice irlandese Bronagh Slevin, che ha presentato Rewilding, album in cui le melodie e la poesia della tradizione irlandese incontrano sonorità mediterranee. Con lei sul palco Giuseppe Marano al flauto, Riccardo Gerbino alla tabla e Francesco Cerra alla chitarra. Slevin è anche autrice del romanzo Sicilian Girl, vincitore dell’International Debut Novel Competition 2025.

Venerdì 30 ottobre, ore 21. Stefano Saletti & Banda Ikona, Mediterranima

Il secondo appuntamento è con Stefano Saletti, polistrumentista e compositore, fondatore dei Novalia e dal 2005 alla guida della Banda Ikona. Il progetto Mediterranima, pubblicato da Materiali Sonori il 25 aprile 2025, racconta le connessioni tra le musiche dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. I brani originali di Saletti prendono spunto da miti, ballate e filastrocche delle diverse tradizioni e sono cantati in sabir, l’antica lingua franca dei porti e dei marinai. Il disco è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco come miglior album in dialetto e lingua minoritaria, ha raggiunto il quarto posto della World Music Charts Europe ed è stato votato tra i migliori dischi di world music del 2025.

Sul palco Saletti suona bouzouki, oud, saz baglama e chitarra battente, insieme alle voci di Gabriella Aiello e Yasemin Sannino, ai fiati di Gabriele Coen, a Eugenio Saletti (chitarra, bouzouki, saltzouki), a Mario Rivera al contrabbasso e alle percussioni di Giovanni Lo Cascio. “Solo l’arte ci salva dall’odio”, spiega l’autore a proposito di un lavoro nato per tenere aperto il dialogo tra le sponde del Mediterraneo.

Venerdì 6 novembre, ore 21. Underoof, Land of Monkeys

Chiude la rassegna Underoof, trio sperimentale formato dal batterista serbo Goran Milosevic, dal bassista Roberto Fiore e da Alfredo Giammanco, direttore d’orchestra e performer elettroacustico. La band nasce come sezione ritmica della MiC Open Orchestra, progetto internazionale ideato dall’associazione Darshan che tra il 2022 e il 2025 ha prodotto residenze e concerti in Lettonia, Serbia, Olanda, Ungheria e Italia.

Land of Monkeys è stato registrato nell’aprile 2024 al G Spot Studio di Belgrado ed è pubblicato dalle etichette MiC e Mhodì. Nasce come un flusso di improvvisazione e attraversa jazz, elettronica e drum and bass. Le dodici tracce raccontano tre anni di viaggi e concerti in giro per l’Europa, tra atmosfere funky e psichedeliche che evocano le periferie post industriali dell’Est e i club berlinesi.

Tutti i concerti di Sporae sono a ingresso gratuito.

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