Caso Ragusa Calcio, parla l’assessore Digrandi

RAGUSA, 26 Ottobre 2026 – Ore di apprensione e incertezza attorno alle vicende societarie del Ragusa Calcio, ma le istituzioni cittadine assicurano un impegno in prima linea per garantire il futuro della squadra e del movimento calcistico locale. A fare il punto della situazione è l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che con una nota ufficiale ha voluto rassicurare l’ambiente e i tifosi, ribadendo la massima attenzione da parte dell’amministrazione.

«Ho appreso con attenzione quanto sta accadendo attorno al Ragusa e, come sempre, sto seguendo da vicino l’evolversi della situazione», dichiara l’assessore Digrandi. «In questi anni, come è noto, ho mantenuto un confronto costante sia con la società sia con i tifosi, nella consapevolezza che il dialogo rappresenti uno strumento fondamentale soprattutto nei momenti più delicati».

La situazione resta in divenire, ma Palazzo dell’Aquila sta già muovendo i propri passi per comprendere la reale entità dei fatti e valutare i possibili margini di intervento.

«Anche in queste ore siamo al lavoro, per quanto nelle competenze che spettano all’amministrazione comunale, per comprendere insieme all’attuale dirigenza quali potranno essere gli sviluppi della vicenda e valutare le possibili soluzioni», prosegue Digrandi, rimarcando il doppio ruolo di amministratori e appassionati. «Seguiremo ogni passaggio con grande attenzione, ancor più in queste giornate di apprensione che viviamo sia da amministratori sia da tifosi».

L’obiettivo prioritario resta quello di salvaguardare il patrimonio sportivo della città, scongiurando scenari negativi e mettendo al sicuro la storia e la passione della tifoseria azzurra.

«L’obiettivo resta uno solo: tutelare il futuro del Ragusa, della squadra, della società e dei suoi sostenitori», conclude l’assessore allo Sport. «Il Comune non si tirerà indietro nel fare la propria parte e nel contribuire a individuare il percorso migliore per garantire prospettive solide al calcio ragusano».

Salva