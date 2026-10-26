AVIS Modica e Istituto Archimede insieme per la cultura del dono: firmata la convenzione

Modica, 26 ottobre 2026 – Dopo l’Istituto Grimaldi, un’altra scuola modicana sceglie di rendere stabile e strutturata la collaborazione con i volontari del dono. È stata siglata la convenzione tra AVIS Modica e l’Istituto Archimede di Modica, dedicata all’educazione al dono, alla solidarietà e alla salute. A firmare l’accordo sono stati il dirigente scolastico Rosolino Balistrieri e il presidente dell’AVIS comunale Luca Hanna, affiancato dal vicepresidente Gianni Frasca, dal segretario Carmelo Avola e dal consigliere Giorgio Rizza, che dell’istituto è anche docente.

Alla base dell’accordo c’è l’intesa nazionale tra AVIS e Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue”, rinnovata per altri tre anni nel dicembre 2025. Nell’ambito dell’educazione civica e dell’educazione alla salute, i volontari AVIS incontreranno gli studenti degli ultimi anni per parlare di donazione di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche, ma anche di prevenzione e di stili di vita sani. Per le quinte è previsto il percorso “Donare è un’arte”, che punta a far conoscere ai ragazzi i principi che rendono speciale il dono: la libertà della scelta, la costanza e la gratuità.

“La convenzione con l’AVIS troverà spazio nel Piano triennale dell’offerta formativa, nella sezione dedicata a protocolli e convenzioni – ha dichiarato il dirigente scolastico Rosolino Balistrieri – Il Piano è in fase di predisposizione e lo approveremo entro novembre, al massimo nei primi giorni di dicembre, prima dell’apertura delle iscrizioni a gennaio. Una volta approvato, il PTOF viene pubblicato su Scuola in Chiaro, dove è accessibile a tutte le famiglie. Siamo lieti di aver arricchito questa parte del nostro Piano con le collaborazioni che abbiamo sul territorio: con l’AVIS, in particolare, il rapporto è consolidato. Da quando sono qui, abbiamo sempre collaborato”.

“Siamo onorati di questa collaborazione – ha dichiarato il presidente Luca Hanna a nome del direttivo di AVIS Modica – La presenza della nostra associazione nelle scuole vanta ormai una tradizione di diversi anni. Da quest’anno abbiamo scelto di siglare protocolli d’intesa con gli istituti che ci accolgono per le nostre attività di sensibilizzazione, così da strutturare al meglio il nostro lavoro in classe. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi e far comprendere loro l’importanza del gesto del dono e dell’aiuto verso chi si trova in difficoltà a causa di problemi di salute. Vogliamo rendere la nostra presenza negli istituti sempre più efficace e incisiva”.

Con questa firma, AVIS Modica allarga la rete delle scuole partner e rafforza un impegno che guarda lontano: far crescere nei giovani la consapevolezza che donare è un modo semplice e concreto per prendersi cura degli altri e della propria comunità.

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