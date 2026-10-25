Volley femminile Serie C. Esordio vittorioso, in campionato, per il Ragusa

Ragusa, 25 ottobre 2026 – Vittoria agevole per le ragazze di Cutrona, al Tensostatico Triolo di Solarino, che iniziano con il piede giusto il girone C del Campionato di serie C femminile.

Il Ragusa Volley si aggiudica la partita contro il Fitness Solarino per 3-0 (parziali 15 -25, 8 – 25, 17 -25).

Le giovanissime di Solarino, integrate da elementi provenienti dall’Eurialo di Siracusa e che esprimono comunque un interessante progetto giovanile, poco hanno potuto di fronte alla maggiore esperienza e organizzazione delle ragazze di coach Cutrona, intenzionate da subito a dire la loro nel girone e confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione.

Sin dal primo set il divario tecnico tra le due formazioni appare evidente, soprattutto grazie alla battuta delle ragusane che mette in netta difficoltà la ricezione avversaria.

Anche i pochi attacchi tentati dalle padrone di casa non riescono a impensierire le ospiti che sviluppano una ottima fase break e macinano punti su punti. Sortino e compagne si aggiudicano quindi il primo set per 25 a 15.

La superiorità delle iblee si conferma ancora più marcata nel 2° set che si apre con una serie infinita di battute di Clelia Torre che scava un divario enorme nel punteggio tra le due squadre.

Il set termina 25 a 8 senza che le Solarinesi riescano ad opporre una valida resistenza.

Qualcosa in più provano a fare le giovani di coach Peluso nel terzo set, forzando molto le battute. Complice qualche distrazione delle ragusane, si portano avanti per 12 a 8 ma il vantaggio dura poco. Una serie perentoria dell’esperta opposta Corallo, sia in attacco che in battuta, riporta il punteggio in equilibrio e il Ragusa Volley prende il largo, fino a chiudere set e partita sul 25-17.

In evidenza nel Ragusa Volley il recente acquisto, Maria Aliano che ha spadroneggiato sotto rete. E’ però da evidenziare che tutta la squadra ha girato bene dimostrando già un grande affiatamento.

Da segnalare infine l’esordio in serie C della giovane e promettente Tirella.

Il prossimo impegno per il Ragusa Volley sarà di tutt’altra portata, trattandosi del derby con la sempre temibile Ardens Comiso.

“Sono soddisfatto per questo inizio – afferma coach Ennio Cutrona – e per la mentalità messa in campo dalle mie ragazze che hanno dato all’incontro l’importanza che meritava, senza sottovalutare mai le avversarie, una buona squadra molto giovane e animata da un grande entusiasmo”.

“Le ragazze – sottolinea il coach – hanno infatti mantenuto sempre la massima concentrazione, cercando di mettere in campo quanto provato, in settimana, in allenamento e uno spirito di gruppo positivo. Ovviamente siamo ancora agli inizi e c’è tantissimo da lavorare per migliorare”.

“L’Ardens – conclude Cutrona – sarà un banco di prova che potrà fornirci ulteriori risposte, visto il valore dell’avversario che ha allestito una squadra notevole e punta in alto in questo campionato”.

Appuntamento a sabato prossimo, per tutti i tifosi, alle ore 18,00 al Pala Pappalardo a Ragusa.

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