Ragusa, dimissioni dell’assessore Iacono: “Sostegno al Sindaco confermato, ma nessun ingresso in Giunta per pochi mesi”

RAGUSA, 25 Ottobre 2026 – L’uscita di scena dell’assessore Giovanni Iacono (foto) ridisegna il quadro politico dell’amministrazione comunale, aprendo un dibattito sul futuro della Giunta e sui possibili riassetti dell’esecutivo. Con una nota firmata dalla coordinatrice di Partecipiamo, Giovanna Occhipinti, a nome del direttivo, il movimento ha preso posizione ufficiale rispetto agli scenari che si aprono per il prosieguo della consiliatura.

Nel documento viene ribadito il massimo rispetto per la scelta dell’ex assessore, definita una «scelta legittima, dettata da motivazioni personali», cogliendo al contempo l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto. Secondo il direttivo, l’operato di Iacono «ha inciso in maniera strutturale per alcuni settori strategici del Comune ed ha realizzato buona parte del programma amministrativo».

La posizione espressa dal movimento politico è chiara: la disponibilità ad assumere responsabilità dirette di governo è strettamente condizionata dalla continuità e dalla stabilità progettuale.

L’ipotesi di entrare in Giunta viene infatti presa in considerazione solo a patto di poter completare e portare avanti un percorso serio fino alla naturale scadenza del mandato nel 2028. Al contrario, un eventuale incarico della durata di pochi mesi viene categoricamente rispedito al mittente, in quanto privo di un reale significato politico e amministrativo.

«Riteniamo infatti che assumere un incarico di governo debba rappresentare un impegno concreto, finalizzato alla realizzazione di obiettivi e progetti per la comunità, e non una semplice presenza all’interno dell’esecutivo», chiarisce Giovanna Occhipinti nella nota.

Il rifiuto di soluzioni “ponte” o di bandierine all’interno della Giunta non equivale tuttavia a uno strappo con la maggioranza. Il direttivo sottolinea come questa scelta rappresenti una prova di coerenza, serietà e responsabilità verso la città.

Il sostegno all’azione amministrativa e al Sindaco rimane fermo e confermato, garantendo un apporto costruttivo dai banchi della politica locale nell’esclusivo interesse dei cittadini.

«Per noi, ciò che conta non è occupare ‘posizioni’ di potere, ma contribuire coerentemente al mandato e al buon governo della nostra comunità», si conclude così il comunicato firmato dalla coordinatrice Giovanna Occhipinti.

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