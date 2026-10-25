Pozzallo, Quintilia Celestri apre la campagna elettorale per le Amministrative

POZZALLO, 25 Ottobre 2025 – In una sala gremita presso un noto locale del centro, è partita ufficialmente la campagna elettorale di Quintilia Celestri. Mancano ancora tanti mesi alla tornata elettorale per designare il successore del sindaco uscente, Roberto Ammatuna, e la dottoressa Celestri, medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, 52 anni, sposata, due figlie, ha deciso di anticipare i tempi parlando di futuro, di progetti, e della voglia di voler cambiare la città di Pozzallo. Il claim non lascia spazio ad alcun dubbio: “Rimettiamo in piedi Pozzallo”, quasi a voler dare un cambio di passo avuto con gli ultimi due lustri targati Ammatuna. Nessuna sigla politica ma tanti uomini e donne (più di 250 persone hanno affollato il locale) alcuni dei quali hanno raccontato la storia personale della loro amicizia con la Celestri per poi avviarsi ad un discorso programmatico sulle cose da fare una volta che si arriverà a palazzo La Pira. Nessuna sigla politica ma lo sguardo rivolto all’area moderata del centrodestra dove la Celestri è intenzionata a dirigersi grazie al supporto di alcune liste civiche, tre per l’esattezza, in attesa di ulteriori sviluppi.

La Celestri, dopo quasi dieci anni di governo targato Ammatuna, punta a ottenere il favore degli elettori con un programma basato sulla discontinuità rispetto all’attuale amministrazione e un deciso rinnovamento, a partire dal ricambio generazionale. Lo slogan scelto per l’evento richiama l’obiettivo di aprire una nuova fase politica e amministrativa per la città, attraverso un progetto che punta sul coinvolgimento della comunità, sulla valorizzazione del territorio e sulla costruzione di prospettive concrete per le nuove generazioni.

L’intervista.

Quintilia, dopo nove anni di presidenza del Consiglio Comunale di Pozzallo, la scelta di candidarti a sindaco. Come mai questa scelta e quali sono le previsioni a diversi mesi di distanza dalla tornata elettorale?

-Ho imparato ad apprezzare la politica da qualche anno perché mi sono catapultata in una realtà che non era la mia. E sicuramente posso dire che è un modo diverso, forse ancora più grande, ancora più importante, ancora più ampio, per cercare di dare agli altri, di fare qualcosa per il proprio prossimo. E quale occasione migliore è farlo per la propria città. La voglia di mettermi al servizio della città è per me diventata una passione, è un’esigenza. È giusto che ogni cittadino possa dare quello che ha al proprio paese. E io voglio dare la possibilità di rimetterci in piedi.

Quali sono le priorità che daresti nei primi 3-4 mesi se dovessi diventare sindaco?

-Se fai questa domanda a ogni cittadino, siamo 20 mila a Pozzallo, ti risponderemmo tutti con le stesse risposte. Quindi la viabilità, le strade, i parcheggi, la pulizia, il verde pubblico, il rispetto delle regole, la sicurezza. Ripeto, questo è quello che vuole la città, quello che vogliono i cittadini. E io, da cittadina, per prima condivido ogni singola cosa. Perché si parte dal basso per poter poi scalare certe vette. E all’inizio noi partiremmo come le formichine, saremo però costanti. Così da poter raggiungere questo e tanto altro.

Salva