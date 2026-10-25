  • 26 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Ottobre 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, Quintilia Celestri apre la campagna elettorale per le Amministrative

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 25 Ottobre 2025 – In una sala gremita presso un noto locale del centro, è partita ufficialmente la campagna elettorale di Quintilia Celestri. Mancano ancora tanti mesi alla tornata elettorale per designare il successore del sindaco uscente, Roberto Ammatuna, e la dottoressa Celestri, medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, 52 anni, sposata, due figlie, ha deciso di anticipare i tempi parlando di futuro, di progetti, e della voglia di voler cambiare la città di Pozzallo. Il claim non lascia spazio ad alcun dubbio: “Rimettiamo in piedi Pozzallo”, quasi a voler dare un cambio di passo avuto con gli ultimi due lustri targati Ammatuna. Nessuna sigla politica ma tanti uomini e donne (più di 250 persone hanno affollato il locale) alcuni dei quali hanno raccontato la storia personale della loro amicizia con la Celestri per poi avviarsi ad un discorso programmatico sulle cose da fare una volta che si arriverà a palazzo La Pira. Nessuna sigla politica ma lo sguardo rivolto all’area moderata del centrodestra dove la Celestri è intenzionata a dirigersi grazie al supporto di alcune liste civiche, tre per l’esattezza, in attesa di ulteriori sviluppi.
La Celestri, dopo quasi dieci anni di governo targato Ammatuna, punta a ottenere il favore degli elettori con un programma basato sulla discontinuità rispetto all’attuale amministrazione e un deciso rinnovamento, a partire dal ricambio generazionale. Lo slogan scelto per l’evento richiama l’obiettivo di aprire una nuova fase politica e amministrativa per la città, attraverso un progetto che punta sul coinvolgimento della comunità, sulla valorizzazione del territorio e sulla costruzione di prospettive concrete per le nuove generazioni.

L’intervista.

Quintilia, dopo nove anni di presidenza del Consiglio Comunale di Pozzallo, la scelta di candidarti a sindaco. Come mai questa scelta e quali sono le previsioni a diversi mesi di distanza dalla tornata elettorale?
-Ho imparato ad apprezzare la politica da qualche anno perché mi sono catapultata in una realtà che non era la mia. E sicuramente posso dire che è un modo diverso, forse ancora più grande, ancora più importante, ancora più ampio, per cercare di dare agli altri, di fare qualcosa per il proprio prossimo. E quale occasione migliore è farlo per la propria città. La voglia di mettermi al servizio della città è per me diventata una passione, è un’esigenza. È giusto che ogni cittadino possa dare quello che ha al proprio paese. E io voglio dare la possibilità di rimetterci in piedi.
Quali sono le priorità che daresti nei primi 3-4 mesi se dovessi diventare sindaco?
-Se fai questa domanda a ogni cittadino, siamo 20 mila a Pozzallo, ti risponderemmo tutti con le stesse risposte. Quindi la viabilità, le strade, i parcheggi, la pulizia, il verde pubblico, il rispetto delle regole, la sicurezza. Ripeto, questo è quello che vuole la città, quello che vogliono i cittadini. E io, da cittadina, per prima condivido ogni singola cosa. Perché si parte dal basso per poter poi scalare certe vette. E all’inizio noi partiremmo come le formichine, saremo però costanti. Così da poter raggiungere questo e tanto altro.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube