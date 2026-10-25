Pozzallo. 30 anni d’amore, l’arte e l’aiuto ai più deboli: “Patrizia era una donna diversa da tutte”. L’intervista al marito Gianni Scala

POZZALLO, 25 Ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale di Pozzallo ha posto in essere le basi per l’intitolazione dell’Aula Consiliare a Patrizia Burrafato, scomparsa qualche giorno fa a causa di una terribile malattia. A qualche giorno di distanza da questo lutto, RadioRtm ha voluto intervistare il marito di Patrizia, Gianni Scala.

Gianni, innanzitutto quanto ti ha fatto piacere l’operazione che hanno fatto Quintilia Celestri e tutta la Civica Assise nell’intitolazione dell’Aula Consiliare a Patrizia?

-Sì, mi ha fatto piacere, credo che Patrizia, oltre a essere la mia sposa, era una grande donna, una donna per bene, mi ha fatto tanto piacere. Patrizia era diversa da tante altre, lei ha pensato sempre agli ultimi, parlavamo qualche sera prima che se ne andasse, a lei piaceva sempre accendere di notte le luci per gli ultimi e aprire i portoni, per tendere una mano. Senza dubbio una bellissima iniziativa, partita con Quintilia Celestri. Ho apprezzato l’unanimità del Consiglio Comunale, ho apprezzato anche il sindaco Ammatuna. Però poi dipende tutto dal Prefetto. Il Prefetto deve dare l’ultima parola.

Qual è il primo ricordo, l’immagine di lei che ti torna in mente in queste ore e che racchiude meglio la sua essenza?

-Da un punto di vista personale, 30 anni di vita con lei, e poi tutto ciò che lei faceva, per il sociale, per la cultura, per l’arte, poi anche per il teatro. Era parte delle commedie, era anche regista, era anche scenografa. E mi ricordo che quando abbiamo organizzato con la professoressa Vaccaro, la Pediliggieri, con l’Istituto Rogasi, abbiamo partecipato a un premio nazionale in Calabria. La commedia era quella di Pinocchio, e abbiamo vinto il primo premio e anche il premio per la scenografia. Questo è stato un momento bellissimo e Patrizia era felicissima perché amava tantissimo i bambini.

Come siete riusciti come coppia e come famiglia ad affrontare insieme il periodo della malattia e della sofferenza?

-Bene, non ci crederei, ma bene, con fiducia, sempre con ottimismo, sempre con passione. All’inizio i ragazzi capivano e non capivano, sapevano e non sapevano. Era una cosa, come dire, velata e svelata al contempo, però con Patrizia siamo stati forti, nel senso che vivevamo la vita come sempre. Non dico poi delle sofferenze, c’erano questi viaggi per andare a Ragusa all’ospedale, l’accompagnavo io, si rideva, si scherzava, facevamo colazione. Lei era ottimista e sperava di farcela, io lo ero un po’ meno, ma lo speravo assieme a lei. L’abbiamo affrontata con amore.

In uno post, che a me è piaciuto molto, molto toccante, hai descritto il momento in cui i vostri figli, Nora e Mattia Karol, si interrogano sulla perdita della mamma. Come si riesce a trovare la forza e le parole giuste per dialogare con i propri figli di fronte a un dolore così grande?

-Non ci crederai, l’abbiamo vissuto festeggiando, anche con il prosecco, soprattutto per i ragazzi. Poi Patrizia aveva una famiglia numerosa, io ho una famiglia numerosa, per circa 20 giorni erano tutti a casa mia. Si cucinava, si viveva, si scherzava, si brindava, perché Patrizia voleva questo. Con i ragazzi io ci ho parlato chiaramente, la mamma aveva parlato anche con loro. Io ho detto loro che dobbiamo vivere per lei, i ragazzi mi chiedevano “ma perché proprio la mamma?”. Ancora era giovane, Dio la poteva lasciare ancora un po’ con noi. E io ho risposto a entrambi, a Mattia Karol e a Nora, che al momento della rabbia che io avevo, avrei dato una “tumpulata” a Dio. Però poi, non so perché, nel mio intervento in chiesa, mentre abbracciavo i miei figli e i figli di Patrizia, sono arrivato addirittura a ringraziare. Ho detto ai ragazzi perché Dio sceglie le migliori, le più buone, le più luminose. Magari Dio aveva bisogno del sorriso di Patrizia, magari Dio aveva bisogno della luce di Patrizia per rendere più luminoso il paradiso e questo mondo. I ragazzi sono impegnati, studiano, io lavoro, siamo assieme tutti i giorni, cuciniamo, ridiamo, scherziamo e siamo impegnati anche nel sociale. I ragazzi vogliono impegnarsi nel sociale. Io ti confesso che non sono un cattolico, forse non sono neanche un credente o forse credo a modo mio, però mi sono un po’ ricreduto perché è come se qualcuno mi avesse evangelizzato. Forse sarà stato Dio. Io stesso sto iniziando un po’ a leggere la Bibbia, i Vangeli. Però non credo che sia un modo per aggrapparsi a qualcosa o a qualcuno. È qualcosa che ti viene da dentro. Tante volte si ringrazia Dio per le cose positive perché tu hai raggiunto un obiettivo, raggiunto lo scopo, quindi ringrazio Dio.

Qual è l’eredità spirituale d’amore più grande che Patrizia lascia a te, ai tuoi figli e a tutti noi?

-Allora, nella vita c’è chi lascia il testamento, no? Chi lascia case, terreni, soldi, denari. Io mi ricordo che Maria Helena Vieira da Silva, che è una pittrice portoghese del Novecento, che viveva a Parigi, ha lasciato un testamento. Il suo testamento erano i colori. E io, a Patrizia, la voglio immaginare così. Che ci abbia lasciato questi colori, ha lasciato il sorriso, ha lasciato il suo sguardo, ha lasciato la sua umanità, ha lasciato il suo affetto. Tu pensi che io ho immaginato, come dicevo a Mattia e a Nora che Patrizia stia oggi scambiando i colori con Dio. I colori, il sorriso, l’affetto, l’umanità, la socialità, la luminosità. Questa è l’eredità più grande.

C’è stata una straordinaria ondata di affetto, di vicinanza e cordoglio da parte di tutta la cittadinanza e delle istituzioni locali. Cosa ti senti di dire alle tante persone che in questo momento piangono e ricordano con affetto Patrizia?

-Un grazie grande, con un cuore grande. Tu devi pensare che i primi giorni che Patrizia era ancora a casa, se n’era andata da poche ore, e io non ce l’ho fatta, non avevo mai visto tutta questa confusione. Forse da casa sono passate duemila persone. Un attimo e casa mia era pienissima di gente, io me ne sono andato a prendere una boccata d’aria fuori. Ti ho detto tutto. Poi, all’indomani, ho aperto Facebook, sono rimasto confuso. Centinaia e centinaia di post, migliaia di commenti. Poi ho fatto un post pubblico dove ho detto che i cittadini pozzallesi sono speciali. Quindi un grazie, un grazie con un cuore quanto un grattacielo a tutti i pozzalesi.

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