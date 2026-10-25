Modica, polemiche sulla viabilità: dal “doppio senso ad personam” al caso al dosso di Via San Giuliano Pulito

MODICA, 25 Ottobre 2026 – Fa sempre più discutere la gestione della viabilità e degli interventi stradali a Modica. Dopo la forte denuncia in merito all’istituzione del doppio senso di circolazione “ad personam” in Via San Giuliano Pulito — residenza dell’assessore Corrado Roccasalvo – emerge che nel gennaio scorso il mensile Dialogo aveva pubblicato una denuncia che riguardava sempre la stessa arteria, dove stranamente era stato installato un dosso artificiale(all’epoca Roccasalvo era consigliere comunale). Dunque il provvedimento del doppio senso per sol 100 metri, tratto dove risiede l’assessore, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una serie di decisioni che lasciano spazio a dubbi e perplessità.

A rinfocolare le polemiche di queste ore, è pertanto la troppa attenzione che negli ultimi mesi viene dedicata alla Via San Giuliano Pulito, gli stessi pochi mesi in cui Roccasalvo è subentrato in consiglio comunale ad un collega e, successivamente, ha avuto la stessa fortuna subentrando ad un assessore. Anche in quella occasione, l’attuale Comandante ha assunto un provvedimento di viabilità facendo installare un ulteriore dosso artificiale per il rallentamento della velocità proprio in via San Giuliano Pulito, all’altezza del civico 7, “prima di una serie di curve”, come specificato nell’ordinanza. Una decisione che, indipendentemente dall’efficacia dei dissuasori in generale, appare quantomeno singolare, secondo la denuncia pubblicata da Dialogo. La strada in questione — la cosiddetta “Vaneia Pulito”, che collega via San Giuliano con la Rocciola Scrofani — è descritta come una corta bretella larga non più di tre metri, a senso unico, caratterizzata da una forte salita.

Caratteristiche strutturali che rendono difficile immaginare come un automobilista possa essere invogliato a “eccedere in velocità”. Per di più, il dosso sarebbe stato collocato in un tratto che precede una serie di curve, punti in cui la conformazione stessa della strada impone già di per sé una guida a velocità ridotta.

Interventi mirati o casuali?

Il quadro che emerge dalle segnalazioni alimenta interrogativi sulla programmazione e sull’imparzialità di certi provvedimenti viari. Di fronte a scelte che sembrano calazate su contesti specifici più che su reali ed evidenti necessità della collettività, il commento che rimbalza tra i cittadini è amaro: interventi di questo tipo finiscono spesso per apparire come il segno tangibile che “qualcuno che può, è stato ‘sentito'”.

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