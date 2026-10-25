Modica, polemiche sulla viabilità: dal “doppio senso ad personam” al caso al dosso di Via San Giuliano Pulito

MODICA, 25 Ottobre 2026 – Fa sempre più discutere la gestione della viabilità e degli interventi stradali a Modica. Dopo la forte denuncia in merito all’istituzione del doppio senso di circolazione “ad personam” in Via San Giuliano Pulito — residenza dell’assessore Corrado Roccasalvo – emerge che nel gennaio scorso il mensile Dialogo aveva pubblicato una denuncia che riguardava sempre la stessa arteria, dove stranamente era stato installato un dosso artificiale(all’epoca Roccasalvo era consigliere comunale). Dunque il provvedimento del doppio senso per sol 100 metri, tratto dove risiede l’assessore, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una serie di decisioni che lasciano spazio a dubbi e perplessità.
A rinfocolare le polemiche di queste ore, è pertanto la troppa attenzione che negli ultimi mesi viene dedicata alla Via San Giuliano Pulito, gli stessi pochi mesi in cui Roccasalvo è subentrato in consiglio comunale ad un collega e, successivamente, ha avuto la stessa fortuna subentrando ad un assessore. Anche in quella occasione, l’attuale Comandante ha assunto un provvedimento di viabilità facendo installare un ulteriore dosso artificiale per il rallentamento della velocità proprio in via San Giuliano Pulito, all’altezza del civico 7, “prima di una serie di curve”, come specificato nell’ordinanza. Una decisione che, indipendentemente dall’efficacia dei dissuasori in generale, appare quantomeno singolare, secondo la denuncia pubblicata da Dialogo. La strada in questione — la cosiddetta “Vaneia Pulito”, che collega via San Giuliano con la Rocciola Scrofani — è descritta come una corta bretella larga non più di tre metri, a senso unico, caratterizzata da una forte salita.
Caratteristiche strutturali che rendono difficile immaginare come un automobilista possa essere invogliato a “eccedere in velocità”. Per di più, il dosso sarebbe stato collocato in un tratto che precede una serie di curve, punti in cui la conformazione stessa della strada impone già di per sé una guida a velocità ridotta.
Interventi mirati o casuali?
Il quadro che emerge dalle segnalazioni alimenta interrogativi sulla programmazione e sull’imparzialità di certi provvedimenti viari. Di fronte a scelte che sembrano calazate su contesti specifici più che su reali ed evidenti necessità della collettività, il commento che rimbalza tra i cittadini è amaro: interventi di questo tipo finiscono spesso per apparire come il segno tangibile che “qualcuno che può, è stato ‘sentito'”.
Modica, polemiche sulla viabilità: dal “doppio senso ad personam” al caso al dosso di Via San Giuliano Pulito
MODICA, 25 Ottobre 2026 – Fa sempre più discutere la gestione della viabilità e degli interventi stradali a Modica. Dopo la forte denuncia in merito all’istituzione del doppio senso di circolazione “ad personam” in Via San Giuliano Pulito — residenza dell’assessore Corrado Roccasalvo – emerge che nel gennaio scorso il mensile Dialogo aveva pubblicato una denuncia che riguardava sempre la stessa arteria, dove stranamente era stato installato un dosso artificiale(all’epoca Roccasalvo era consigliere comunale). Dunque il provvedimento del doppio senso per sol 100 metri, tratto dove risiede l’assessore, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una serie di decisioni che lasciano spazio a dubbi e perplessità.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.
3 commenti su “Modica, polemiche sulla viabilità: dal “doppio senso ad personam” al caso al dosso di Via San Giuliano Pulito”
ma ancora non si è dimesso? e ancor peggio il sindaco cosa aspetta di preciso per prendere una posizione pubblica?
Non la prenderà mai la decisione la Sindaca, salvo contrordine da una certa contrada!
Credo non siano polemiche ma illeciti soprusi di cui ci sono responsabilità ben precise che non possono essere insabbiate.