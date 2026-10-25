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Cronaca | Ragusa

Incidente stradale sulla SP 25: un ferito e traffico rallentato

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RAGUSA, 25 Ottobre 2026 – Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 25, a Ragusa
Nel sinistro è rimasta ferita una persona, per la quale si è reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di legge, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nell’area interessata. I mezzi coinvolti sono stati recuperati e rimossi.
Le operazioni di pulizia della carreggiata e messa in sicurezza della sede stradale sono state coordinate per garantire il prima possibile il completo ripristino della normale circolazione.

Credits di Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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