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Cronaca | Vittoria

Incendio doloso alla Villa Comunale di Vittoria: cresce l’allarme sicurezza e degrado

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 25 Ottobre 2026 – Si spera che si tratti di un episodio circoscritto, ma a pesare come un macigno è la gravità inequivocabile di un gesto criminale. Nelle scorse ore, la Villa Comunale di Vittoria è stata teatro di un incendio doloso, un atto che ha riacceso prepotentemente i riflettori sull’escalation di degrado e illegalità che sta interessando il principale polmone verde della città.

Ormai all’interno della Villa Comunale, soprattutto nelle zone più nascoste e meno sorvegliate, si susseguono senza sosta episodi di vandalismo insensato, violenza gratuita e atti intimidatori di vario genere. Situazioni che non solo danneggiano il patrimonio pubblico, ma che alimentano un clima di forte preoccupazione generale per la sicurezza urbana.

In un contesto cittadino già scosso da diverse criticità legate all’ordine pubblico, l’ultimo episodio non fa che accrescere la paura e il senso di insicurezza tra i cittadini, che chiedono interventi tempestivi e misure più efficaci per tutelare i luoghi simbolo della comunità.

 

credits: Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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1 commento su “Incendio doloso alla Villa Comunale di Vittoria: cresce l’allarme sicurezza e degrado”

  1. Jason

    Vittoria fuori controllo da una amministrazione che fa acqua da tutte le parti. Amministrata dalla sinistra

    1

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