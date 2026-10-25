Frigintini k0 a Caltagirone, i rossoblu si arrendono al Qal’At e ora sono ultimi

Qal’At Caltagirone 1

Frigintini Calcio 0

Marcatore: st 33′ Ouertateni

Qal’At Caltagirone: Parlabene, Purità, Pavone, Cannarozzo, Secondo, Giarratana, Gurrieri (13′ st Janneh), Manuello (9′ st Carobene), Nigido (25′ st Donnina), Turrisi, Ouertateni. A Disp: Grillo, Coppoletta, Nguetsa, Testa, Mineo. All. Messina

Frigintini Calcio: Caruso, Mallia, Amato (43′ st Assenza), Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Drago, Vitale (23′ st Ragusa), Noukri. A Disp: Vicari, Sortino, Roccasalva, Macauda, Modica, Giurdanella, Agosta. All. Di Rosa (in panchina Cicciarella).

Arbitro: Giuseppe Morabito di Messina

Assistenti: Davide Orazio Belfiore e Luigi Domenico Ronsivalle di Acireale.

Caltagirone, 25 ottobre 2026 – Nuovo stop esterno del Frigintini che trova disco rosso al “Pino Buongiorno” di Caltagirone.

La “Banda” di Ciccio Di Rosa (ancora in tribuna per la lunga squalifica rimediata nel derby con il Comiso), infatti, si arrendono ai padroni di casa del Qal’At che con i tre punti conquistati in quello che può considerarsi uno scontro diretto anticipato per la salvezza, cedono ai rossoblu della frazione modicana la scomoda posizione di fanalino di coda.

Partita equilibrata quella vista al “Buongiorno”, con continui capovolgimenti di fronte e con i due portieri costretti agli straordinari.

Dopo una breve fase di studio, al 3′ arriva la prima occasione per i padroni di casa. Cannarozzo riprende una respinta di Caruso e dal limite prova il tiro che la difesa rossoblu riesce a neutralizzare.

Al 8′ calatini ancora pericolosi con Ouertateni che non sfrutta il bel traversone dalla destra e da pochi passi impatta male con la sfera e l’azione sfuma.

Al 28′ è il Frigintini a farsi minaccioso dalle parti di Parlabene con un rasoterra dal limite di Vitale che l’estremo difensore calatino para con un piede, sulla sfera si avventa come un falco Mallia che calcia a lato, ma era in offside.

Al 31′ risponde il Qal’At con un tiro a botta sicura di Nigido sul quale Caruso compie una parata salva risultato.

La prima frazione di gioco non offre più spunti interessanti con le due squadre che vanno al riposo a reti inviolate.

La ripresa vede le due squadre entrare in campo più decise per provare a incamerare la prima vittoria stagionale.

Al 13′ è la formazione biancorossa a rendersi pericolosa con Turrisi che serve Carobene che mira all’angolo più lontano ma un difensore rossoblu devia in angolo.

Al 17′ Lo Magno recupera palla sull’out di destra arriva sul fondo e crossa al centro per Drago che da pochi passi spara in bocca a Parlabene che blocca.

Al 18′ Lo Magno si mette in proprio, avanza palla al piede e appena in area lascia partire un tiro che Parlabene devia in angolo con un piede.

Al 33′ arriva l’episodio che decide il match. I rossoblu perdono un pallone a metà campo e il Qal’At in ripartenza trova l’imbucata vincente Carobene serve sulla destra il liberissimo che entra in area, aspetta l’uscita di Caruso e lo trafigge con un piattone rasoterra che s’insacca alle spalle del portiere rossoblu.

Il Frigintini reagisce e al 37′ ha la palla dell’1 – 1. Lo Magno verticalizza per Drago che prova la botta a rete deviata in angolo con i piedi da Parlabene.

Con il Frigintini sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, in pieno recupero il Qal’At ha la possibilità di chiudere i conti. Al 47′, infatti, Turrisi ruba palla a Cicero e serve su un vassoio d’argento un pallone da spingere in rete a Carobene che solo davanti alla porta spara incredibilmente a lato lasciando ancora qualche flebile speranza ai modicani che si riversano in avanti, ma non creano più pericoli fino al triplice fischio del direttore di gara che arriva dopo 5′ di recupero.

Con questa sconfitta il Frigintini scivola in ultima posizione, ma ha ancora tempo e modo per risalire la china a cominciare dal prossimo impegno casalingo di sabato prossimo, quando al “Pietro Scollo” arriverà il quotatissimo Atletico Megara terza forza del girone D del campionato di Promozione.

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