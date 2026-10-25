Esordio da applausi per il Giarratana Volley: 3-0 al Gibellina e primi tre punti in Serie B

Giarratana, 25 ottobre 2026 – Parte con il piede giusto l’avventura dell’Asd Giarratana Volley nel campionato di Serie B maschile. Davanti al pubblico della palestra comunale, la formazione rossoblù ha superato con un netto 3-0 il Volley Gibellina nella gara valida per la seconda giornata del girone H, conquistando i primi tre punti della stagione.

Per il Giarratana si è trattato in realtà dell’esordio assoluto nel nuovo torneo, avendo osservato un turno di riposo alla prima giornata. E l’impatto con il campionato non poteva essere migliore: una prova concreta, ordinata e convincente, culminata con il successo nei tre parziali per 25-15, 25-20 e 25-16.

La squadra iblea ha mostrato fin dalle prime battute una buona intesa di gioco, riuscendo a contenere i tentativi di rientro degli ospiti e mettendo in evidenza anche i nuovi innesti inseriti durante il mercato estivo. Un segnale incoraggiante per uno staff tecnico che in queste settimane ha lavorato intensamente per amalgamare il gruppo.

La serata si era aperta con un momento particolarmente significativo per la società e per la comunità sportiva locale. Prima dell’inizio dell’incontro, infatti, il parroco di Giarratana, don Franco Ottone, ha impartito la benedizione agli atleti, allo staff e ai dirigenti, formulando gli auguri per una stagione all’insegna dello sport, del rispetto e della crescita umana.

Al termine della gara, soddisfatto il tecnico Emanuele Campo. «Era importante partire bene e dare subito un segnale. I ragazzi hanno interpretato la partita con l’atteggiamento giusto, mantenendo concentrazione e intensità dall’inizio alla fine. C’è ancora molto da lavorare, ma abbiamo visto cose positive e soprattutto una buona risposta da parte dei nuovi arrivati, che si stanno integrando rapidamente nel nostro sistema di gioco».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’altro allenatore Antonio Pappalardo. «L’esordio porta sempre con sé qualche incognita, invece la squadra ha risposto con maturità. Abbiamo espresso una buona pallavolo e i nuovi inserimenti hanno già dimostrato di poter dare un contributo importante. Questo successo deve rappresentare solo il primo passo di un percorso lungo e impegnativo».

La vittoria consente al Giarratana Volley di debuttare in classifica con tre punti e un quoziente set perfetto, elementi che permettono ai rossoblù di inserirsi immediatamente nelle posizioni di vertice del raggruppamento.

A fine gara è intervenuto anche il presidente Salvatore Pagano. «Questo risultato premia il lavoro svolto durante la preparazione e l’impegno di tutta la società. Ringrazio il pubblico che ci ha sostenuto con entusiasmo e tutti coloro che collaborano quotidianamente al nostro progetto. È soltanto la prima partita, ma iniziare con una vittoria netta ci dà fiducia e consapevolezza. Continuiamo a lavorare con umiltà, perché il campionato sarà molto competitivo, ma abbiamo dimostrato di poter dire la nostra».

Per il Giarratana Volley, dunque, un debutto da incorniciare e tre punti che rappresentano il miglior biglietto da visita possibile per affrontare con entusiasmo e ambizione il prosieguo della stagione.

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