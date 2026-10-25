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Sport | Vittoria

Eccellenza. Vittoria – Niscemi 0-0. Grande prestazione dei Biancorossi contro la capolista

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Vittoria, 25 ottobre 2026 – Al “Gianni Cosimo” il Vittoria ferma sullo 0-0 il Niscemi, squadra che fino a oggi aveva conosciuto soltanto vittorie in campionato. Una prestazione di grande personalità dei Biancorossi, capaci di imporre pressing, possesso palla e ritmo, creando numerose situazioni pericolose e costringendo la capolista a fare i conti con una realtà diversa dalle precedenti giornate.
Il Football Club Vittoria ASD conquista un pareggio a reti inviolate contro il Niscemi ma il risultato finale non rende pienamente giustizia a quanto espresso sul terreno di gioco. Perché, se da una parte c’era una squadra arrivata a questa sfida forte di un percorso fatto soltanto di vittorie, dall’altra c’era un Vittoria deciso a giocarsela senza timori, con la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di dimostrare il proprio valore.
La squadra di mister Angelo Galfano ha saputo togliere certezze alla capolista creando più di una potenziale occasione da gol e costringendo il Niscemi a un confronto ben più complicato di quanto probabilmente si aspettasse.
L’occasione più clamorosa è arrivata al 77′. Perez, con un colpo di testa ha trovato il palo facendo tremare il Niscemi e sfiorando il gol che avrebbe fatto esplodere lo stadio. Sarebbe stato il premio a una prestazione di carattere e coraggio, costruita attraverso la continua ricerca della vittoria. Il pallone non è entrato ma resta la prova di una squadra che non ha avuto paura di affrontare la capolista a viso aperto.

“I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Quando non si permette a una squadra come il Niscemi, prima in classifica, di tirare in porta, la dice lunga. Peccato no aver sfruttato meglio un paio di situazioni e quel palo, grida vendetta. – dichiara mister Galfano – Devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo giocato più di loro ed è occasione di orgoglio dato sole le due settimane di lavoro”.

Un plauso anche ai tifosi che dagli spalti hanno sostenuto la squadra per tutta la gara, contribuendo a creare un’atmosfera di ben altra superiore categoria .

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