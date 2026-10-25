Comiso. Anno Sociale Lions 2026/2027: grande apertura in tandem a Villa Orchidea

COMISO, 26 Ottobre 2026 – Cerimonia solenne e molto partecipata sabato nella Sala White Hall di Villa Orchidea per l’Apertura dell’Anno Sociale 2026/2027 dei Lions Club Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei. A presiedere la serata sono stati i due Presidenti, Francesca Cassarino per il Lions Club Comiso Terra Iblea e Giovanni Ascone per il Lions Club Ragusa Monti Iblei, che hanno voluto un’apertura congiunta nel segno della collaborazione tra i club del territorio. Impeccabile la conduzione della cerimoniere del Club di Comiso, Giovanna Fretto.

La serata ha visto diversi momenti emozionanti, a partire dall’ingresso ufficiale nel Lions Club Comiso Terra Iblea della nuova socia Emilia Garofalo e dei soci Riccardo Micciché e Massimiliano Di Paola nel Lions Club Ragusa Monti Iblei. Si è poi proceduto al conferimento dei riconoscimenti e alla consegna delle più alte onorificenze lionistiche, i Melvin Jones Fellow, ai soci Rosario Alescio, Marcello Nativo e Michele Taranto, oltre alla consegna dei premi Milestone Chevron per l’anzianità di servizio a Joserita Leopardi e Giuseppe Russotto.

Al tavolo, accanto ai due Presidenti, sono intervenuti il presidente di Zona 2 Rosario Alescio e la Presidente di Circoscrizione Laura Pisana. Ha presenziato il cerimoniere distrettuale Luigi Bellassai”.

Nel suo atteso discorso programmatico, la presidente Francesca Cassarino ha illustrato lo spirito che ispirerà il suo anno, racchiuso nel motto scelto: “Costruire legami, coltivare valori, generare futuro”. «Costruire legami significa imparare ad ascoltarci, conoscerci meglio, aprirci al territorio e collaborare con chi condivide i nostri stessi obiettivi. Coltivare valori significa indirizzare le nostre scelte verso ciò in cui crediamo. Generare futuro significa guardare avanti, soprattutto verso le nuove generazioni, senza dimenticare chi oggi ha bisogno di attenzione, sostegno e vicinanza. Il vero senso dell’essere Lions è accorgersi degli altri».

La presidente ha poi elencato le attività già realizzate e quelle in cantiere. Tra i nuovi service figurano la costituzione del Club Cuccioli per avvicinare i più piccoli ai valori lionistici, la realizzazione di un pannello celebrativo da donare alla Parrocchia Sant’Antonio per i 30 anni del Distretto, il nuovo progetto “Leggere crea indipendenza”, curato da Pippo Russotto, per promuovere la lettura come strumento di libertà e pensiero critico, e l’attivazione di uno sportello pedagogico nelle scuole con Giuseppe Raffa.

Per quanto riguarda prevenzione e solidarietà, sono previste attività di prevenzione e screening pro AIRC a novembre, lo screening del diabete, la colletta alimentare il 14 novembre, la raccolta fondi pro Kit Codice Rosa, iniziative per prevenire il disagio giovanile e un evento con Mons. Paglia dedicato all’assistenza agli anziani. Confermati inoltre i progetti storici come Poster per la Pace, Kairós e Progetto Martina.

Accanto ai service, ha sottolineato Cassarino, ci sarà grande attenzione alla vita di Club: «L’amicizia, il piacere di ritrovarsi e la disponibilità reciproca sono la base per lavorare al meglio». In programma, insieme alla Circoscrizione, ci saranno la festa degli auguri natalizi, il concerto con l’orchestra Caravaglios e la festa di fine anno del 31 dicembre. «Non dobbiamo fare tante cose: dobbiamo impegnarci a fare cose utili, insieme, con serietà, continuità e cuore. Vorrei che ciascuno dei soci potesse sentirsi protagonista», ha concluso la presidente Cassarino.

Anche il presidente del Club Ragusa Monti Iblei, Giovanni Ascone, ha esposto il suo programma per l’anno 2026/2027, ponendo l’accento in particolare sull’importante iniziativa del Banco Alimentare.

Numerosissimi i soci e gli ospiti presenti. La serata, dopo un’intensa parte istituzionale, si è conclusa convivialmente con la cena e il tradizionale taglio della torta.

Nelle foto: alcuni momenti della cerimonia.

Salva