Caso Via San Giuliano Pulito a Modica: il “doppio senso ad personam” del “lei non sa chi sono io”!

MODICA, 25 Ottobre 2026 – Cento metri di doppio senso di marcia. Nemmeno un centimetro in più. Quanto basta, guarda caso, per consentire l’accesso diretto alla residenza dell’assessore comunale Corrado Roccasalvo. La vicenda di Via San Giuliano Pulito si tinge ogni giorno di più di contorni grotteschi e solleva pesanti interrogativi sulla gestione della cosa pubblica e della viabilità nella nostra città.

A metterci una pezza – appars,a però, sin da subito fin troppo rattoppata – è stato il Comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro, il quale ai microfoni di Videomediterraneo, visibilmente in disagio sotto l’incalzare delle domande del giornalista Marco Scavino, si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto. La giustificazione? Sostiene di essersi “dimenticato” di redigere la relativa ordinanza, anzi, di essersi persino convinto di averla già firmata.

Una spiegazione che lascia sbigottiti, ma che è solo la punta dell’iceberg di una vicenda costellata di anomalie considerato che le ordinanze, per legge, vanno redatte a priori visto che la normativa non ammette.

Durante l’intervista, il Comandante ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo tecnico verificando che sussistessero le condizioni per l’istituzione del doppio senso. Peccato che, per sua stessa ammissione, non esista alcun verbale scritto a testimonianza e supporto di tale sopralluogo.

La domanda, da residente della zona, mi sorge spontanea e perentoria: che cos’è cambiato in Via San Giuliano Pulito rispetto al provvedimento di oltre vent’anni fa che ne stabiliva il senso unico?

La risposta è semplice: nulla.

La carreggiata misura complessivamente appena quattro metri di larghezza. Due veicoli che procedono in direzioni opposte non riescono a transitare contemporaneamente in condizioni di sicurezza.

Nessun intervento strutturale o di ampliamento è mai stato eseguito per giustificare una modifica del codice della strada.

Per quale motivo, allora, la presunta “sicurezza” varrebbe soltanto per quei primi 100 metri e non per l’intera arteria?

Il Comandante Cannizzaro ha parlato di una “richiesta giunta dai residenti”, caldeggiata poi dall’assessore Roccasalvo. Ma chi sono questi residenti? Stranamente, solo ed esclusivamente coloro che rientrano nel fortunato raggio dei 100 metri.

Perché il resto degli abitanti della via non è stato minimamente coinvolto né informato?

Il quadro appare ancora più contraddittorio se si considera che, mentre il capo dei Vigili asserisce di avere in mano questa richiesta, nel quartiere alcuni cittadini si stanno già mobilitando con una petizione ufficiale per chiedere il ripristino totale del senso unico, a tutela dell’incolumità pubblica.

Sulla vicenda si attende ora la prova dei fatti: i consiglieri comunali Neva Guccione, Cristina Cecere e Giovanni Spadaro hanno formalmente richiesto l’accesso agli atti. Dalle carte dovranno necessariamente emergere le firme, il protocollo e la data precisa di questa fantomatica istanza.

Resta tuttavia un punto politico e deontologico ineludibile: l’assessore Roccasalvo, essendo direttamente interessato al tratto di strada in questione, non avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi pressione o ingerenza, visto il palese conflitto d’interessi privati? Un provvedimento “ad personam”, insomma.

Per chi ha memoria storica delle vicende amministrative modicane, la storia sembra ripetersi. Come non ricordare il caso dello stallo “ad personam” in Via Modica Sorda? Un provvedimento a suo tempo legittimamente negato dal precedente comandante della Polizia Locale, ma poi prontamente realizzato dopo l’insediamento dell’attuale vertice.

In quell’occasione, chiamato a rispondere in Consiglio Comunale a un’interrogazione del consigliere Paolo Nigro, il Comandante Cannizzaro dichiarò solennemente che “da questo momento si lavora nella legalità” (quindi il suo predecessore operava nell’illegalità per cui come mai non ha denunciato?). In quell’aula, un allora neo-consigliere Roccasalvo si schierò a spada tratta a favore del dirigente. Alla luce di quanto accade oggi, viene da chiedersi se non si stesse già ponendo la prima pietra per la concessione dei “100 metri” di Via San Giuliano Pulito.

Di fronte a questo scenario, il silenzio della politica rischia di diventare complicità. Premesso che il Sindaco fosse del tutto all’oscuro di questa opaca “combine”, ci si chiede ancora: come può la prima cittadina continuare a mantenere nella propria giunta un assessore che sembra piegare la viabilità urbana ai propri comodi per rientrare prima a casa? E come può tollerare un comandante della Polizia Locale che avalla ed esegue simili scorciatoie amministrative?

I cittadini e i residenti non chiedono favori, ma pretendono trasparenza, legalità e parità di trattamento. La viabilità di una città non può e non deve essere gestita come un cortile privato.

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