Calcio, serie D. Una beffa a tempo scaduto: il Modica cade a Milazzo al 96′

MILAZZO – MODICA 1-0

Marcatore: 50’ st Camara.

MILAZZO: Andraikenas, Corso, Saverino, Prokopenko, Giubrone (20’ st Sowe), Rechichi, Retucci, Pipitone (37’ st Maisano), Camara, Cannataro (37’ st Chiappetta), Sardo. A disposizione: Donini, Bossa, Morabito, Cugnata, Franchina, Antoci. Allenatore: Gaetano Catalano.

MODICA CALCIO: Romano, Hulidov (38’ pt Milazzo), Incatasciato (26’ st Castillo, 47’ st Sangaré), Aprile, Asero, Ferchichi, Kljajic, Callegari, Reinero, Cappello, Deodato (1’ st Giardina).

A disposizione: Sanchez, Iabichino, Maiorana, Tripicchio, Fedele. Allenatore: Filippo Raciti.

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo della sezione di Parma.

Assistenti: Angelo Celestino della sezione di Reggio Calabria e Luciano Fortino della sezione di Rossano.

Ammoniti: Deodato, Callegari, Hulidov, Camara, Incatasciato.

MILAZZO, 25 Ottobre 2026 – Una trasferta che profumava di impresa si è trasformata in una beffa atroce per il Modica, beffato proprio quando il triplice fischio sembrava ormai a un passo. Al termine di una battaglia intensa e vibrante allo stadio di Milazzo, i rossoblù cedono per 1-0, puniti da una prodezza balistica di Camara arrivata in pieno recupero, esattamente al 96esimo minuto.

Una rete che spezza il cuore alla formazione modicana, autrice di una prova gagliarda, ordinata e ricca di sacrifici, ma costretta a tornare a casa a mani vuote per un episodio fotoricordo allo scadere.

La gara del “Milazzo” ha vissuto di duelli intensi a centrocampo e di grande tensione agonistica. I padroni di casa hanno provato a fare la partita, spinti dal proprio pubblico, sbattendo però ripetutamente contro una retroguardia modicana attenta e ben disposta in campo.

Il portiere Romano è stato protagonista nel corso dei novanta minuti con interventi sicuri e provvidenziali, capaci di blindare la porta e di spegnere le ambizioni offensiva dei mamertini. Dall’altra parte, il Modica ha cercato di pungere con ripartenze veloci e folate offensive, sfiorando in più occasioni il colpo grosso e dimostrando di meritare ampiamente il punticino.

La doccia gelata al 96′

Quando la partita sembrava ormai incanalata verso un pareggio a reti inviolate – un risultato che avrebbe premiato la tenuta difensiva e lo spirito di sacrificio dei modicani – ecco la svolta che decide il match.

Al 90’+6, sugli sviluppi di un’ultima azione confusa, la sfera arriva a Camara. Il giocatore del Milazzo inventa una conclusione dalla traiettoria imprendibile per Romano, che si insacca sotto la traversa facendo esplodere di gioia lo stadio di casa e gelando il sangue agli ospiti.

Non c’è nemmeno il tempo per la reazione: l’arbitro manda immediatamente le squadre negli spogliatoi.

RISULTATI 9^ GIORNATA

Athletic Palermo – Avola 1 – 0

Digiettse TortoraPraia 1 – 0

Ragusa – Vibonese 1 – 3

Sambiase – Nissa 1 – 0

Siracusa – Trapani 1 – 1

Gela – Licata 4 – 0

Milazzo – Modica 1 – 0

Enna – Nuova Igea 2 – 2

Castrum Favara – Reggina mercoledì 28 ottobre 2026

CLASSIFICA

Sambiase 20

Reggina * 19

Vibonese 18

Licata 17

Avola e Milazzo 16

Digiesse e Nuova Igea 15

Athletic Palermo * 11

Gela (-1) e Nissa 9

Siracusa (-7) e Lamezia 8

Modica * e Castrum Favara * 7

Trapani (- 5) 5

Ragusa 3

Enna 2

Salva