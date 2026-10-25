Basket. La Virtus va a sprazzi, Benevento la spunta a Ragusa (69-75)

Ragusa, 25 ottobre 2026 – I canestri di Giacomi e le tante, troppe palle perse (19) condannano la Virtus Ragusa di basket al secondo k.o. casalingo della stagione: dopo Termoli, a spugnare il PalaPadua è la Miwa Benevento, che si impone in volata per 69-75. Nel match valido per la quinta giornata della Serie B Interregionale, Ragusa rimane a contatto per tutto il match, imbastisce anche una rimonta dal -13, ma le manca il guizzo. Il migliore della SuperConveniente è Caleb Vijber con 20 punti

La Virtus deve fare a meno di Fabi per la seconda gara di fila a causa di un problema alla caviglia. Ma il problema più impellente, in avvio di match, è trovare la via del canestro. Ci riesce Porcu ai liberi dopo quattro minuti e mezzo di partita, mentre per il primo canestro “vero” occorre attendere l’esordio di Piscetta: 4-5 al 5′. Anche gli ospiti non sembrano particolarmente ispirati nel primo quarto, ad eccezione di Migone e Giacomi. Baker trova l’entrata del 4-12, poi si scuote Vijber e la SuperConveniente si aggrappa con le unghie a una partita che non è proprio il massimo per gli esteti del gioco. Al primo mini intervallo i campani guidano sul 9-17. Ragusa torna in campo molto meglio e nel giro di un minuto assesta un parziale di 8-0, aperto dal canestro più fallo di Vijber e chiuso dalla tripla di Lanzi (dopo lo 0/6 di squadra del primo quarto): 17-17. Sembra la scossa che ci voleva, ma Zanini e Bandiera tamponano subito (19-23 al 13′). Dopo l’ennesima palla persa – saranno tredici nei primi venti minuti di partita – Migone vola in contropiede per il nuovo +8. La Virtus fatica in costruzione e si affida molto al talento e alla forza fisica di Vijber: 25-28. Iommelli e Rianna per due volte riaprono il gap, ma è una splendida esecuzione a tutto campo della SuperConveniente, chiusa da Vijber a fil di sirena, a restituire un pizzico d’inerzia alla squadra di Recupido: 31-36 a metà gara.

Il terzo quarto riprende da un sostanziale equilibrio. Il piazzato di Peterson, a lungo fuori dalla partita causa falli, riporta la Virtus a un’incollatura (40-42). Ragusa cresce in difesa, ma Murolo trova tempo e spazio per aggredirla in entrata e procurare il terzo fallo di Lanzi, oltre a cinque punti in fila (40-48 al 26′). Si segna poco, non si attacca benissimo, così l’unica via è il talento: quello di Andrea Sorrentino, con la tripla dall’angolo, riporta la SuperConveniente sul -5, ma la Virtus deve ancora fare i conti con Giacomi – due triple e una stoppata su Peterson – che produce da solo un 8-0 di parziale. Vale il massimo (e preoccupante) vantaggio ospite sul 43-56. Bandiera e un altro canestrone di Sorrentino sulla sirena del quarto ci mettono una pezza: 48-56 al 30′. Il lungo inseguimento della Virtus non è mai terminato. E anche di fronte ai tentativi di Tumino e Bandiera, la Miwa trova il modo di tenersi a distanza. Stavolta è merito di Zanini. Si entra negli ultimi cinque minuti con gli ospiti sul +7, Baker fa 57-66, la Virtus resiste con Lanzi e trova nuovi spiragli con Vijber. Poi la “bomba” di Di Febo gela il PalaPadua (63-70), ma c’è ancora vita perché l’olandese si carica la squadra sulle spalle fino al -3, pur sbagliando il libero aggiuntivo (67-70 a 1′ dalla fine). Dall’altra parte è il solito Giacomi a far calare il sipario con il movimento spalle a canestro e i punti numero 16 e 17. La partita si decide qui, domenica prossima la trasferta a Sarno.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Miwa Energia Benevento 69-75

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 7, Tumino C. ne, Piscetta 6, Orrego 2, Porcu 2, Rosso ne, Fabi ne, Tumino G. 6, Vijber 20, Sorrentino 8, Peterson 6, Lanzi 12. All.: Recupido

Miwa Energia Benevento: Rianna 9, Baker 9, Morvillo 1, Gruosso ne, Parrillo S. 2, Zanini 8, Iommelli 4, Murolo 10, Migone 10, Di Febo 5, Giacomi17. All.: Parrillo A.

Arbitri: Matteo Bertoni di Anzio e Roberto Rizzuto di Latina

Parziali: 9-17; 31-36; 48-56.

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