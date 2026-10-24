Zona artigianale Modica, consegnati i lavori. La Cna accoglie con soddisfazione avvio lavori

Modica, 24 ottobre 2026 – La Cna territoriale di Ragusa esprime grande soddisfazione per la consegna dei lavori avvenuta ieri mattina nella zona artigianale di contrada Michelica a Modica, un passaggio concreto che segna l’avvio di un importante programma di riqualificazione atteso da anni dalle imprese insediate nell’area.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Modica, Maria Monisteri, i componenti della giunta comunale, la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, il dirigente dell’Ufficio tecnico, Fabio Bellaera, il segretario territoriale della Cna Carmelo Caccamo con Carmen Sessa per la Cna di Modica e Luca Peluso, componente della presidenza territoriale, oltre a numerosi rappresentanti delle imprese che operano nell’insediamento produttivo.

“L’avvio di questi lavori rappresenta una risposta concreta alle esigenze manifestate negli anni dalle aziende presenti nella zona artigianale”, dichiara il segretario territoriale Carmelo Caccamo. “Si tratta di un risultato che nasce da una collaborazione proficua e costante con il sindaco, con l’amministrazione comunale e con il dirigente dell’ufficio tecnico, che hanno saputo ascoltare e accogliere le istanze avanzate dalla Cna nell’interesse delle imprese e dello sviluppo economico del territorio”.

L’intervento prevede un investimento di circa 952mila euro, che la Cna è riuscita a raccogliere intercettando l’opportunità messa a disposizione dell’assessorato regionale alle Attività produttive con apposito bando, destinato alla riqualificazione urbanistica ed energetica dell’area artigianale, con opere che comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, la sistemazione dei pozzetti, il rinnovo della segnaletica, il potenziamento dell’illuminazione, la cura delle aree verdi e l’installazione di una pergola fotovoltaica. L’obiettivo è quello di rendere l’area più moderna, efficiente e funzionale alle esigenze delle attività produttive presenti e di quelle che in futuro potranno insediarsi a Michelica.

“La presenza della Cna in questa fase simbolica e operativa conferma il ruolo dell’associazione quale interlocutore delle imprese e partner istituzionale nei percorsi di crescita del territorio”, aggiunge Caccamo. “Abbiamo sempre sostenuto la necessità di investire nelle aree produttive perché infrastrutture adeguate, servizi efficienti e sicurezza rappresentano condizioni indispensabili per favorire la competitività delle aziende e creare nuove opportunità di lavoro”.

La Cna territoriale di Ragusa auspica che il cronoprogramma previsto venga rispettato e conferma la propria disponibilità a continuare il confronto con l’amministrazione comunale e con gli uffici tecnici affinché la zona artigianale di contrada Michelica possa diventare sempre più un punto di riferimento per lo sviluppo dell’artigianato e della piccola impresa nel comprensorio modicano.

Salva