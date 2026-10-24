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Politica | Vittoria

Vittoria. Stradale di Alcerito nel degrado, Scuderi: “Le vie di comunicazione verso le campagne non possono essere abbandonate così”

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Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 24 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi interviene con fermezza sulle condizioni dello stradale di Alcerito, denunciando lo stato di grave dissesto in cui versa una delle arterie utilizzate quotidianamente da agricoltori e produttori per raggiungere aziende agricole e serre.

“Quella che oggi vediamo non è più una strada, ma ciò che ne rimane. È una fotografia vergognosa dello stato in cui sono state lasciate le vie di comunicazione verso le nostre campagne. Migliaia di agricoltori e produttori percorrono ogni giorno queste arterie viarie per raggiungere i luoghi di lavoro e garantire un settore fondamentale per l’economia del territorio. Eppure, si trovano ad affrontare buche, avvallamenti e condizioni che mettono a rischio la sicurezza e danneggiano mezzi e attività produttive”.

Scuderi punta il dito contro le promesse della giunta municipale rimaste sulla carta e richiama quanto avvenuto durante l’approvazione dell’ultimo bilancio comunale. “È doveroso ricordare che il bilancio è passato anche grazie al sostegno di un gruppo consiliare al quale era stato assicurato l’intervento di asfaltatura dell’intero stradale di Alcerito. Una promessa che, ad oggi, non è stata mantenuta. I cittadini hanno il diritto di sapere perché quegli impegni siano rimasti disattesi e perché una zona strategica per l’agricoltura vittoriese continui a essere ignorata”.

Per il consigliere comunale è necessario cambiare approccio amministrativo e mettere al centro le reali esigenze del territorio. “Dobbiamo dire basta a questo modo di governare la città. Esiste un modo diverso di amministrare, più vicino ai bisogni delle persone e meno legato agli annunci. Vittoria ha bisogno di una vera rivoluzione culturale, sociale ed economica. Le campagne rappresentano una delle principali risorse della nostra comunità e meritano rispetto, investimenti e manutenzione costante. Continueremo a denunciare queste situazioni finché non arriveranno risposte concrete e interventi immediati”. Scuderi conclude chiedendo all’amministrazione comunale di inserire tra le priorità la riqualificazione della viabilità rurale, considerandola un’infrastruttura strategica per il sostegno del comparto agricolo e per il rilancio dell’economia locale.

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1 commento su “Vittoria. Stradale di Alcerito nel degrado, Scuderi: “Le vie di comunicazione verso le campagne non possono essere abbandonate così””

  1. X i pdioti scassa zebedei

    Vittoria amministrata dalla sinistra ridotta come Gaza. Dove stanno i soliti pdioti che rompono i zebedei dalla mattina alla sera? Che Modica è ridotta male perché amministrata dalla destra?
    Messi ad amministrare sono come gli altri.

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