Serie D, Girone I: Il Modica fa visita al Milazzo. Tra i convocati c’è subito il neoacquisto Tripicchio

MODICA, 24 Ottobre 2026 – Il Modica Calcio si prepara a tornare in campo per la nona giornata del campionato di Serie D, Girone I. Domenica 25 ottobre, alle 15, i rossoblù saranno impegnati allo stadio “Marco Salmeri” contro il Milazzo, in una sfida importante per ritrovare continuità e conquistare punti preziosi in classifica.

Ad attendere la formazione di mister Filippo Raciti ci sarà un avversario che ha iniziato positivamente la stagione. Il Milazzo occupa, infatti, la settima posizione con 13 punti conquistati nelle prime otto giornate, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Nove le reti realizzate e dieci quelle subite, per una differenza reti di -1. Il Modica, che deve ancora recuperare la gara interna contro l’Athletic Club Palermo, sospesa al 32′ per l’infortunio del direttore di gara, ha fin qui conquistato 7 punti in sette partite effettivamente disputate, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

La trasferta di Milazzo rappresenta, dunque, un banco di prova significativo per i rossoblù, chiamati a ritrovare quella solidità che ha permesso alla squadra di ottenere prestazioni importanti nelle precedenti giornate. Serviranno attenzione, determinazione e una prestazione di carattere contro una formazione che può contare sul fattore campo e su un buon avvio di campionato.

La novità tra i convocati è rappresentata da Andrea Tripicchio, attaccante classe 1996 ufficializzato nelle ultime ore dalla società rossoblù. Il nuovo acquisto sarà immediatamente a disposizione di mister Raciti, offrendo un’ulteriore soluzione al reparto offensivo in vista dei prossimi impegni. Non è partito Pierce perché infortunato.

La squadra è pronta ad affrontare una trasferta impegnativa, con l’obiettivo di dare una risposta sul campo e riprendere il proprio percorso in campionato.

I CONVOCATI DI MISTER FILIPPO RACITI

Portieri: Romano, Liistro, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Castillo, Giardina, Ferchichi, Cappello, Deodato, Fedele.

Attaccanti: Maiorana, Tripicchio, Reinero.

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