Pozzallo. Dal dissesto al riscatto, in arrivo i fondi regionali

POZZALLO, 24 Ottobre 2026 – A due anni esatti dalla delibera del 23 ottobre 2024 che ha sancito ufficialmente il dissesto finanziario del Comune di Pozzallo, si apre una nuova e cruciale fase per le casse dell’ente della città marinara. Con la pubblicazione del D.D.G. n. 577 del 22 ottobre 2026 da parte dell’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, è stata infatti disposta la revoca e contestuale riassegnazione del contributo straordinario stanziato ai sensi della legge regionale n. 25/2024. Una coincidenza temporale che sa di riscatto economico e che mette a disposizione del comune risorse vitali per la gestione finanziaria.

Esattamente ventiquattro mesi fa, il Consiglio Comunale di Pozzallo approvava la proposta di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario. Una decisione drammatica ma inevitabile, dettata da una massa debitoria allora stimata oltre i 40 milioni di euro, esasperata dalle difficoltà strutturali nella riscossione dei tributi locali e dai tagli ai trasferimenti. Quell’atto ha segnato l’inizio di una lunga fase di austerità gestionale e il successivo insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL), incaricata di gestire i debiti pregressi e avviare il risanamento dell’ente.

A distanza di due anni, lo scenario inizia a mutare grazie al provvedimento emesso dagli uffici regionali il 22 ottobre 2026. Il decreto dirigenziale n. 577 ridefinisce i termini del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 1 della l.r. 25/2024. Per Pozzallo, l’opportunità di introitare e incamerare queste somme, poco più di 728 mila euro, rappresenta uno snodo fondamentale.

L’assegnazione permette di immettere risorse fresche nel circuito economico comunale. I fondi regionali offrono una base per garantire la continuità dei servizi indispensabili e sostenere il percorso normativo tracciato dall’organo straordinario di liquidazione. Pur non cancellando le criticità strutturali del passato, lo sblocco di queste cifre allontana lo spettro del blocco amministrativo, offrendo strumenti concreti per la programmazione futura.

Se il 23 ottobre 2024 è stato ricordato come uno dei momenti più complessi per la storia amministrativa di Pozzallo, il 23 ottobre 2026 (data di pubblicazione ufficiale dell’avviso regionale) potrebbe essere ricordato come il giorno in cui è iniziata la vera controtendenza. La riassegnazione del contributo straordinario non è una soluzione definitiva a tutti i problemi finanziari ereditati, ma costituisce il pilastro economico fondamentale su cui la governance locale e la commissione di liquidazione potranno far leva per restituire stabilità e dignità finanziaria alla comunità pozzallese.

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