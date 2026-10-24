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Attualità | Modica

Modica. Tutto pronto per il Tulipark

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 ottobre 2026 – Nonostante il clima quasi autunnale, l’atmosfera profuma di primavera
Oggi e domani nella capitale del cioccolato si svolgerà il Tulipark il grande evento i cui protagonisti assoluto sono i tulipani.
Piazza Matteotti di Modica si trasformerà in un meraviglioso giardino temporaneo, con migliaia di tulipani in fiore.
Durante queste giornate di festa si respira e si vive la bellezza, i colori e l’emozione della fioritura dei tulipani; un’esperienza speciale a contatto con la natura e l’architettura modicana, in cui tutti coloro che parteciperanno avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva, potendo raccogliere i tulipani personalmente nel campo allestito all’interno della città. Passeggiare tra i filari e scegliere con cura i tulipani, creando un ricordo personale da tenere con sé.

Gli orari saranno dalle 10.30 alle 22 nella giornata odierna, mentre domani lo show garden chiuderà alle ore 21.00.

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