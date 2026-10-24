MODICA, 24 Ottobre 2026 – C’è una storia che non si è mai davvero interrotta, ma che per un po’ ha solo trattenuto il respiro, in attesa di trovare le mani giuste a cui affidare il proprio futuro. Quella storia è racchiusa tra le mura della celebre “Latteria” di Corso Umberto, uno dei locali simbolo del centro storico modicano, pronto finalmente a riaprire i battenti.
A raccogliere il testimone di questo pezzo di memoria cittadina sono Gabriele e Giovanni, i due giovani protagonisti di questo nuovo capitolo. Due volti, due storie personali e professionali differenti, ma uniti dalla stessa identica visione: preservare l’identità profonda di un luogo del cuore trasformandolo al contempo in un punto d’incontro moderno e dinamico.
Chi passeggia in questi giorni lungo Corso Umberto non può far a meno di notare il grande pannello fotografico d’epoca apparso all’ingresso. Lo scatto in bianco e nero e la scritta iconica — “Siamo andati a prendere il latte” — raccontano meglio di mille parole lo spirito dell’operazione: un omaggio affettuoso alla tradizione artigianale e alla vita di quartiere di una volta, su cui oggi si innesta la passione della nuova gestione.
“Ogni nuova storia ha un protagonista, questa ne ha due. L’obiettivo è raccogliere un’eredità importante e darle una nuova direzione,” spiegano Gabriele e Giovanni nel presentarsi alla città.
La riapertura della Latteria rappresenta molto più della semplice inaugurazione di un bar: è un segnale forte di vivacità commerciale e culturale per il cuore barocco di Modica. Un luogo dove la memoria dei soci e dei clienti storici incontrerà la curiosità dei turisti e la freschezza delle nuove generazioni.
Modica, il centro storico ritrova un pezzo di storia: riapre la celebre “Latteria” di Corso Umberto
MODICA, 24 Ottobre 2026 – C’è una storia che non si è mai davvero interrotta, ma che per un po’ ha solo trattenuto il respiro, in attesa di trovare le mani giuste a cui affidare il proprio futuro. Quella storia è racchiusa tra le mura della celebre “Latteria” di Corso Umberto, uno dei locali simbolo del centro storico modicano, pronto finalmente a riaprire i battenti.
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1 commento su “Modica, il centro storico ritrova un pezzo di storia: riapre la celebre “Latteria” di Corso Umberto”
In bocca al lupo ragazzi e speriamo che il vostro sia un esempio da seguire per altri commercianti e ristoratori.
A proposito il 6 settembre un articolo pubblicato su questo sito dal titolo “Una lettera aperta per salvare il centro storico di Modica” come sempre è stato preso di mira dai soliti leoni da tastiera modicani che non sanno nulla delle vicende private delle persone e degli investimenti che portano avanti ma alcuni dei sedicenti commentatori attaccava il sindaco, l’amministrazione e tutti coloro che sono coinvolti nel decadimento di Modica. Bene, quell’articolo l’ho commentato dicendo che non si trattava di una chiusura per fallimento o comunque definitiva ma si trattava di un cambio di gestione.
Il modicano è quel soggetto presuntuoso ed arrogante che non conosce una infinità di cose ma crede che grazie ad internet ed alla capacità di scrivere sciocchezze può permettersi di scrivere in modo la sbagliato la storia e a divulgare notizie infondate.