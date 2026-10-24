Modica, il centro storico ritrova un pezzo di storia: riapre la celebre “Latteria” di Corso Umberto

MODICA, 24 Ottobre 2026 – C’è una storia che non si è mai davvero interrotta, ma che per un po’ ha solo trattenuto il respiro, in attesa di trovare le mani giuste a cui affidare il proprio futuro. Quella storia è racchiusa tra le mura della celebre “Latteria” di Corso Umberto, uno dei locali simbolo del centro storico modicano, pronto finalmente a riaprire i battenti.

A raccogliere il testimone di questo pezzo di memoria cittadina sono Gabriele e Giovanni, i due giovani protagonisti di questo nuovo capitolo. Due volti, due storie personali e professionali differenti, ma uniti dalla stessa identica visione: preservare l’identità profonda di un luogo del cuore trasformandolo al contempo in un punto d’incontro moderno e dinamico.

Chi passeggia in questi giorni lungo Corso Umberto non può far a meno di notare il grande pannello fotografico d’epoca apparso all’ingresso. Lo scatto in bianco e nero e la scritta iconica — “Siamo andati a prendere il latte” — raccontano meglio di mille parole lo spirito dell’operazione: un omaggio affettuoso alla tradizione artigianale e alla vita di quartiere di una volta, su cui oggi si innesta la passione della nuova gestione.

“Ogni nuova storia ha un protagonista, questa ne ha due. L’obiettivo è raccogliere un’eredità importante e darle una nuova direzione,” spiegano Gabriele e Giovanni nel presentarsi alla città.

La riapertura della Latteria rappresenta molto più della semplice inaugurazione di un bar: è un segnale forte di vivacità commerciale e culturale per il cuore barocco di Modica. Un luogo dove la memoria dei soci e dei clienti storici incontrerà la curiosità dei turisti e la freschezza delle nuove generazioni.

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