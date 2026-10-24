Modica e le 100 chiese. la storia e i segreti della Chiesa di Santa Maria della Scala…di Nino Sparacino

Esiste una Modica invisibile, custodita solo tra i documenti d’archivio, la memoria degli anziani e la passione degli storici locali. A riportarla alla luce è un prezioso contributo di Nino Sparacino, che ci accompagna lungo la via Scala, al Quartiere SS Salvatore, per svelare la vicenda di un luogo di culto oggi del tutto scomparso: la chiesa di Santa Maria della Scala.

Ubicata al civico 27 dell’attuale via Scala, la chiesa ha attraversato i secoli affrontando la furia della natura e le trasformazioni urbanistiche moderne.

Come gran parte del patrimonio architettonico del Val di Noto, l’edificio originario fu raso al suolo dal devastante sisma della fine del Seicento.

A distanza di decenni dalla tragedia, la comunità trovò la forza di riedificarla nel 1766.

Nonostante la sua lunga storia, la chiesa non sopravvisse al boom edilizio del Novecento e fu definitivamente demolita negli anni ’60, cancellando così un pezzo significativo del tessuto urbano e religioso della città.

L’architettura della chiesa di Santa Maria della Scala si presentava semplice e raccolta. L’interno era composto da un’unica navata con un essenziale altare maggiore.

“Proprio su questo altare – dice Nino Sparacino – svettava l’elemento di maggior rilievo devozionale: un dipinto su tela risalente al 1700, opera di un modesto pittore locale. Il dipinto raffigurava la Madonna della Scala con il Bambino in trono; un dettaglio iconografico di grande suggestione vedeva il Bambin Gesù trattenere con la mano sinistra una scala, sulla cui cima (l’ultimo gradino) sostava un angelo. I documenti storici del Seicento rivelano quanto questa chiesa fosse amata e sostenuta dalla comunità locale attraverso numerose fondazioni di messe e donazioni testamentarie: Don Simone Paolino destinò una rendita annuale di 12 tarì al beneficiario, il chierico don Bartolomeo Macauda. Il mastro Battista donò alla chiesa due appezzamenti di terreno situati nelle contrade Cava Gucciardo e Malvasia (Vignazza). La signora Anna Cocuzza, vedova di Francesco Rizza, destinò i propri beni per garantire la celebrazione di 18 messe. Vincenzo Pisana lasciò in eredità due “vignali” in contrada Piano Ceci, noti col soprannome di “u Spiruni”. Tutti questi ed altri lasciti trovarono formale e legale riconoscimento intorno al 1660 grazie a un decreto firmato da don Diego Matarazzo per conto della Gran Corte di Giustizia”.

L’approfondimento di Nino Sparacino non è solo una nota storica, ma un invito a guardare la città con occhi diversi. Passando oggi al civico 27 di via Scala, è bello immaginare che lì, dove oggi sorgono moderne costruzioni, per secoli ha battuto il cuore di una comunità devota e generosa.

In onore di Santa Maria della Scala, fu edificata una chiesetta moderna sulla Via Fiumara, che resta nelle competenze della parrocchia SS Salvatore, con attiguo un campetto di calcio.

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