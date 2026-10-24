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Ragusa | Sanità

L’ASP di Ragusa a ExpoMedicina per parlare di prevenzione, telecardiologia e innovazione al servizio delle cronicità

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Ragusa, 24 ottobre 2026 – Dai consultori alla cardiologia digitale, dall’assistenza domiciliare al contrasto della violenza di genere: l’ASP di Ragusa sarà presente alla sesta edizione di “ExpoMedicina – Salone euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità”, in programma da domenica 25 fino a mercoledì 28 ottobre.
Lunedì 26 lo stand aziendale sarà dedicato ai Consultori familiari. Verranno presentati “Ascolta il tuo corpo e seguimi”, progetto di educazione sessuo-affettiva che avvicina gli adolescenti ai servizi attraverso scuole, incontri e canali digitali, e “Ti ASPetto a casa”, che offre assistenza domiciliare multidisciplinare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità socio-economica, dalla gravidanza ai due anni di vita del bambino. Quest’ultimo, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, ha registrato, all’8 ottobre, 229 adesioni e oltre mille prestazioni domiciliari.
Martedì 27 sarà la volta della Cardiologia e del Servizio Informatico e della Transizione Digitale: al centro, telemedicina, cartella clinica elettronica e sperimentazione dell’intelligenza artificiale per individuare precocemente il rischio di scompenso cardiaco. Mercoledì 28 spazio alle attività dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute Aziendale, dall’ascolto nelle scuole alla promozione di stili di vita salutari, e al Codice Rosa, con il progetto “La bellezza non è un trucco”, dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.
L’ASP sarà presente anche nel programma scientifico di martedì 27 ottobre. Dalle 10, in sala Polifemo, si terrà il panel “IA e malattie cardiologiche: diagnosi, monitoraggio e presa in carico della cronicità”, curato dal dottor Antonino Nicosia, direttore della U.O.C. Cardiologia-UTIC di Ragusa, che coordinerà i lavori insieme al dottor Salvatore Massimo Petrina. Gli interventi approfondiranno l’IA predittiva, il telemonitoraggio domiciliare e il ruolo dell’ambulatorio cardiometabolico nella Casa della Comunità. Il Direttore generale Giuseppe Drago interverrà sul progetto “Grandi Anziani”, finanziato da Agenas.
Nel pomeriggio, nell’ambito della sessione “Cronicità, qualità delle cure e reti cliniche”, in programma dalle 14.30 in sala Ulisse, Massimo Iacono, direttore della U.O.C. Servizio Informatico e della Transizione Digitale, presenterà il funzionamento del software gestionale dei percorsi di cura per i pazienti cronici e approfondirà l’impiego dei dati sanitari per individuare le persone a maggiore rischio, programmare gli interventi e valutare i risultati dell’assistenza.

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