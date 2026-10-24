Inaugurata a Siracusa la sede di Futuro Nazionale

SIRACUSA, 24 Ottobre 2026 – Aperta a Siracusa, in Via Bainsizza, la sede di Futuro Nazionale. L’ inaugurazione è stata organizzata dal Dott. Giuseppe Giganti, referente del comitato aretuseo. Presente l’ On. Tommaso Calderone, coordinatore regionale del partito fondato dal Generale Roberto Vannacci e tutti i referenti dei comitati della provincia di Siracusa.

Ragusa è stata rappresentata dall’ Avv. Michele Savarese e da Roberto Grassi che lavorano costantemente nel capoluogo ibleo per la crescita del partito futurista e sono in contatto con tutti i rappresentanti del partito in Sicilia in vista anche dei prossimi impegni elettorali.

In questa occasione l’ On. Calderone ha citato Giorgio Almirante ed ha ribadito che Futuro Nazionale è l’ erede del Movimento Sociale Italiano, in cui ha iniziato la sua esperienza politica.

Calderone ha poi sottolineato che in tutte le prossime competizioni elettorali il partito sarà presente.

Conosco Giuseppe Giganti sin da quando è stato fondato Futuro Nazionale, afferma l’ Avvocato Michele Savarese, abbiamo partecipato insieme all’ assemblea costituente del partito a Giugno a Roma e abbiamo seguito il Gen. Vannacci durante la sua visita in Sicilia. In questi mesi ha fatto conoscere la realtà del nostro partito a Siracusa così come il mio comitato a Ragusa. Siamo sempre stati in sintonia perché condividiamo gli stessi valori e sono sicuro che saprà fare tanto per il suo territorio. Noi a Ragusa seguendo le indicazioni dell’ On. Calderone, ci stiamo preparando alle elezioni amministrative, anche perché sono frequenti le voci di dimissioni antipate di Cassì. In questo caso ci faremo trovare pronti per proporre alla città un sindaco futurista.

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