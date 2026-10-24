Frigintini Calcio: Trasferta delicata a Caltagirone, rossoblu in cerca di riscatto al “Pino Buongiorno” contro il Qal’At

Modica, 24 ottobre 2026 – Settimana di grande lavoro per il Frigintini Calcio, che domani sarà di scena al “Pino Buongiorno” di Caltagirone, ospite dei biancorossi del Qal’At fanalino di coda del girone D del campionato di Promozione.

Nonostante i due undici nelle prime cinque giornate abbiano dimostrato ampiamente che il posto occupato in classifica non sia veritiero, quello del “Buongiorno” sarà uno scontro diretto anticipato per la salvezza, tra due squadre che hanno necessità di fare punti.

Sia l’undici calatino, sia i rossoblu della frazione modicana arrivano al match dopo un K0. Il Frigintini, infatti, è stato battuto immeritatamente a domicilio dal Noto, mentre i biancorossi di Messina sono reduci dal pesante 5 – 1 rimediato a Serradifalco.

“Domani – spiega il Direttore Generale dei rossoblu, Salvatore Colombo – sarà una partita di fondamentale importanza sia per noi, perchè siamo reduci da due sconfitte consecutive, anche se quella di sabato con il Noto è stata del tutto immeritata, sia per il Qal’At, che allo stato attuale è ancora a zero punti in classifica. Sappiamo che troveremo una squadra col dente avvelenato che cercherà di fare di tutto per conquistare i tre punti sfruttando anche il fattore campo. Personalmente dai nostri ragazzi mi aspetto la stessa grinta che hanno messo in campo sabato contro il Noto, lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di riuscire a centrare la prima vittoria in campionato. Non conosco totalmente la rosa dei calatini – continua – ma, sono certo che così come noi, anche loro non sono una squadra da ultimi posti in classifica. Domani, i punti varranno sicuramente il doppio, quindi ci vorrà il massimo impegno per giocarcela sul campo e se quest’ultimo dirà che il Qal’At ci è stato superiore – conclude Salvatore Colombo– noi sportivamente faremo loro i complimenti”.

La squadra rossoblu in settimana ha lavorato con la massima determinazione perchè consapevole che fare punti in un campo difficile come il “Pino Buongiorno” e in uno scontro salvezza darebbe slancio e maggiore fiducia nei propri mezzi a tutto l’ambiente che, tuttavia, non si mai è abbattuto e continua a credere in un progetto che ha come obiettivo mantenere la categoria e mettere in vetrina i giovani del territorio.

“Domani con il Qal’At – dice Gianluca Cicero – sarà una partita molto tosta. Li abbiamo affrontati anche lo scorso campionato e, devo dire che i calatini sono una squadra molto dura da battere soprattutto in casa loro, ma noi dovremo dare sempre il meglio di noi stessi. Malgrado le nostre buone prestazioni – continua – purtroppo, sia noi che loro ci troviamo nelle retrovie della classifica, ma domani andremo a Caltagirone per provare a fare risultato e dimostrare che il lavoro che stiamo facendo è ottimo e per fare ciò bisogna dare tutto in campo. A livello di mentalità la strada è quella giusta – conclude il vice capitano dei rossoblu – perchè lavoriamo duro durante la settimana e la domenica lo abbiamo dimostrato in campo, dobbiamo solo riuscire a portare a casa il risultato. Dobbiamo riuscire a concretizzare tutte le occasioni che creiamo, che in ogni partita finora sono state tante”.

Qal’At Caltagirone – Frigintini Calcio di domani è stata affidata alla direzione del messinese Giuseppe Morabito, che sarà coadiuvato da Davide Orazio Belfiore e da Luigi Domenico Ronsivalle della sezione arbitrale di Acireale. Calcio d’inizio fissato per le 14,30.

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