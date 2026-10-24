  • 24 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Ottobre 2026 -
Pozzallo | Politica

Fratelli d’Italia Pozzallo. Arrivano i fondi per i nuovi scuolabus grazie all’impegno dell’On. Giorgio Assenza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 24 ottobre 2026 – Fratelli d’Italia Pozzallo riconferma ancora una volta il proprio costante e concreto impegno al servizio della comunità, con un risultato tangibile che va a beneficiare direttamente la sicurezza dei nostri studenti e delle loro famiglie.
Grazie alle continue interlocuzioni avviate dal nostro circolo locale con l’Onorevole Giorgio Assenza, sono stati ufficialmente ottenuti i fondi destinati all’acquisto di nuovi scuolabus per la città di Pozzallo.
Più volte in passato, Fratelli d’Italia Pozzallo ha sollevato con forza e senso di responsabilità la problematica legata alla sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, raccogliendo le preoccupazioni dei genitori e del personale scolastico. Oggi, a quelle segnalazioni e a quel continuo lavoro d’ascolto, si dà una risposta chiara, efficace e risolutiva.
“Mentre altri si limitano alle parole, Fratelli d’Italia Pozzallo lavora quotidianamente per portare soluzioni e fatti concreti alle problematicate che ci troviamo ad affrontare e discutere ogni giorno sul territorio”, dichiara Luca Susino, coordinatore del circolo cittadino. “Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante risultato e ringraziamo l’Onorevole Giorgio Assenza per l’attenzione e la prontezza nel recepire le esigenze della nostra città e tradurle in interventi reali.”
Fratelli d’Italia Pozzallo continuerà a lavorare con determinazione, trasparenza e vicinanza ai cittadini, garantendo che ogni istanza del territorio trovi il giusto e rapido riscontro nelle sedi istituzionali.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube