Fratelli d’Italia Pozzallo. Arrivano i fondi per i nuovi scuolabus grazie all’impegno dell’On. Giorgio Assenza

Pozzallo, 24 ottobre 2026 – Fratelli d’Italia Pozzallo riconferma ancora una volta il proprio costante e concreto impegno al servizio della comunità, con un risultato tangibile che va a beneficiare direttamente la sicurezza dei nostri studenti e delle loro famiglie.

Grazie alle continue interlocuzioni avviate dal nostro circolo locale con l’Onorevole Giorgio Assenza, sono stati ufficialmente ottenuti i fondi destinati all’acquisto di nuovi scuolabus per la città di Pozzallo.

Più volte in passato, Fratelli d’Italia Pozzallo ha sollevato con forza e senso di responsabilità la problematica legata alla sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, raccogliendo le preoccupazioni dei genitori e del personale scolastico. Oggi, a quelle segnalazioni e a quel continuo lavoro d’ascolto, si dà una risposta chiara, efficace e risolutiva.

“Mentre altri si limitano alle parole, Fratelli d’Italia Pozzallo lavora quotidianamente per portare soluzioni e fatti concreti alle problematicate che ci troviamo ad affrontare e discutere ogni giorno sul territorio”, dichiara Luca Susino, coordinatore del circolo cittadino. “Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante risultato e ringraziamo l’Onorevole Giorgio Assenza per l’attenzione e la prontezza nel recepire le esigenze della nostra città e tradurle in interventi reali.”

Fratelli d’Italia Pozzallo continuerà a lavorare con determinazione, trasparenza e vicinanza ai cittadini, garantendo che ogni istanza del territorio trovi il giusto e rapido riscontro nelle sedi istituzionali.

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