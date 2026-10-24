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Monterosso Almo | Politica

Finanziaria regionale, Monterosso Almo ottiene 350 mila euro

200 mila euro per la strada Utra e 150 mila per parchi inclusivi. Soddisfazione dell'amministrazione.
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Monterosso Almo, 24 ottobre 2026 – Si è chiusa con un risultato importante per il borgo Monterosso Almo la manovra della Finanziaria regionale, che ha visto l’impiego di 1 miliardo e 400 milioni di euro di risorse su tutta l’Isola.
Il Comune montano ha ottenuto un finanziamento complessivo di 350.000 euro, destinato a due interventi considerati strategici per la comunità.
Nel dettaglio, 200.000 euro sono stati destinati alla sistemazione della strada Utra, un’arteria importante per la viabilità rurale e per le aziende del territorio. L’intervento è stato possibile grazie a un emendamento presentato dall’onorevole Giorgio Assenza.
Altri 150.000 euro andranno invece alla realizzazione e riqualificazione di parchi per l’infanzia inclusivi, con l’obiettivo di creare spazi di gioco accessibili, sicuri e fruibili da tutti i bambini. In questo caso l’emendamento è a firma dell’onorevole Ignazio Abbate.
L’amministrazione ha voluto ringraziare le istituzioni regionali e in particolare i due parlamentari firmatari degli emendamenti, sottolineando come le risorse ottenute rappresentino “interventi concreti e attenzione al futuro del nostro territorio”.

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