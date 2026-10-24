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Dramma a Comiso: giovane cade dal terzo piano durante lavori di manutenzione, è in codice rosso

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COMISO, 24 Ottobre 2026 – Momenti di grande paura questa mattina a Comiso. Intorno alle 11 in corso Vittorio Emanuele, un giovane è precipitato dal terzo piano di un edificio mentre era d’impegno in alcuni lavori di manutenzione.
L’impatto con il suolo è stato violentissimo, allarmando immediatamente i passanti e i residenti della zona che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i primi rilievi e mettere in sicurezza l’area, unitamente all’ambulanza della postazione 118 di Vittoria.
I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, prestando le manovre d’emergenza per stabilizzare il ferito. Vista la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito in ambulanza presso la piattaforma elisuperficie dell’ospedale “Regina Margherita” di Comiso, da dove l’elicottero è decollato d’urgenza verso una struttura sanitaria specializzata.
Il giovane si trova attualmente ricoverato in codice rosso e la prognosi resta riservata. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Credits: Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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