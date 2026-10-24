Calcio. Vittoria – Niscemi. I convocati di mister Galfano. Tutti allo stadio per spingere la squadra contro la capolista

Vittoria, 24 ottobre 2026 – Domenica 25 ottobre alle ore 14:30, presso lo Stadio Gianni Cosimo, il Vittoria scenderà in campo per la 7° Giornata del Campionato d’Eccellenza contro il Niscemi. Per piegare gli avversari servirà il dodicesimo uomo in campo. In sfide di questa caratura, dove il livello tecnico è altissimo e ogni dettaglio fa la differenza, il calore e la spinta inesauribile del nostro pubblico saranno l’arma in più per trascinare i ragazzi verso la vittoria.

I CONVOCATI

PORTIERI: Busa, Malandrino

DIFENSORI: Cannino, Ruffino, Awuah, Agati, Słojkowski, Oliveira, Cicero

CENTROCAMPISTI: Simola, Leggio, Francofonte, Divita, Gomes

ATTACCANTI: Isabelinha, Perez, Romero, Oueslati, Perdichizzi, Tassi, Kwaczreliszwili

La società comunica infine che, nel corso della settimana, è stata raggiunta l’intesa per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti con i calciatori Federico Siino e Mattia Longo. Il club li ringrazia per l’impegno profuso durante la loro permanenza e augura a entrambi le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

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