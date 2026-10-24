Ascoltare il disagio…l’opinione di Rita Faletti

Sabato. Ho come l’impressione che le immagini delle vetrine sfondate, delle orde di saccheggiatori incappucciati che arraffavano merci griffate e sparivano prima del successivo assalto, stiano evaporando. Alla naturale indignazione e allo sgomento iniziali, è subentrato un sentimento di comprensione per i vandali. E si avverte, in alcuni, una specie di nostalgia e quasi di rimpianto per non esserci stati, per non aver partecipato con passione e convinzione all’attacco contro il sistema, che il pensiero antagonista identifica con l’Occidente e le sue regole. Si legge, in filigrana, la trepidazione di chi attende che quelle immagini si ripetano, come i loro organizzatori hanno promesso, ad ogni fine settimana “fino alla caduta del governo”. Ascoltare, è il messaggio di Mattarella e di Draghi. Ascoltare i giovani. Di fronte a tanta autorevolezza, il Paese non può che mettersi in ascolto. Orecchie a terra. E’ il disagio che parla. Spaccare una vetrina, rubare le merci da un negozio, aggredire le forze dell’ordine è disagio. Il lessico si adatta alla realtà, la accompagna, la accarezza. Disagiare una vetrina, disagiare le merci, disagiare le forze dell’ordine. E’ la nuova lingua. Ascoltare i giovani, il nostro futuro. Intellettuali, commentatori e politici di area progressista minimizzano le proteste violente e i problemi di ordine pubblico, li derubricano o li ignorano, in nome dell’inclusione a tutti i costi. Lo fanno sempre quando chi spacca e distrugge è della loro parte. I compagni che sbagliano. Sbaglio figlio del disagio. Ascoltare. E commuoversi fino alle lacrime. E’ quello che è accaduto a Elsa Fornero, che di lacrime è esperta. Bisogna spostare lo sguardo dai vetri rotti e concentrarsi sui giovani, Concita De Gregorio; ho festeggiato le manifestazioni di piazza, simbolo di speranza, Rosi Braidotti, esponente di spicco della teoria femminista e della filosofia postumana. Che lo dicano ai commercianti, alle assicurazioni, ai cittadini di Milano che hanno assistito impotenti alla distruzione della loro città. Ascoltare. Lisciare il pelo della protesta. Hai visto mai? Massimiliano Tarantino, responsabile della comunicazione di Feltrinelli, nega qualunque motivazione politica: “Avrebbero assaltato una banca americana o magari una Mondadori”. Pronta la risposta: “Mondadori è un punto di riferimento per il pluralismo e la libertà di espressione, non un soggetto politico da identificare con una parte o uno schieramento” Allusione evidente al gruppo editoriale milanese vicino alla sinistra rivoluzionaria, comunista ed extraparlamentare. Ma qualche voce di dissenso si alza anche dalle opposizioni. Una manganellata se la ricorderanno, Vincenzo De Luca, non sono contro la repressione, Franco Gabrielli, “Ora repressione e controllo”, il sindaco Sala. Certo, va distinta la protesta civile dall’aggressione selvaggia dei maranzini e delle maranzine, che per le mobilitazioni hanno detto di ispirarsi alle linee guida generali della rivoluzione egiziana del 2011. Ma la fanno in Italia, la rivoluzione, perché non rischiano un capello. Qualche getto d’acqua modulato degli idranti, in cambio di lanci di pietre e bombe carta. In Egitto finirebbero davanti a tribunali militari o corti antiterrorismo o in strutture di detenzione senza mai arrivare a un processo formale. Sui canali social del Movimento 17 ottobre, si legge: “Non ci hanno fermato le leggi; non ci fermeranno i blindati; ci rappresentiamo da soli; il 17 ottobre finirà l’età contemporanea; un movimento che ha scelto di essere fluido lo è anche nelle piazze: ricordate “be water”. Sabato. Quando lo diremo noi, dove lo diremo noi”. Milano, intanto, si prepara al secondo fine settimana di barbarie.

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